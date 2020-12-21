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Gündem Kasım aralık asker sevkleri ne zaman yapılacak? Asker alımları ne zaman?
Gündem

Kasım aralık asker sevkleri ne zaman yapılacak? Asker alımları ne zaman?

Pandemi ile mücadele tedbirleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı asker sevklerine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Peki Kasım aralık asker sevkleri ne zaman yapılacak? Asker alımları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2020-12-21 14:14:00 - 2020-12-21 14:14:59
Kasım aralık asker sevkleri ne zaman yapılacak? Asker alımları ne zaman?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan son dakika yazılı açıklamasıda,"  Pandemi ile mücadele tedbirleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine 23-25 Kasım 2020 tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında, 22-24 Aralık tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 26-28 Ocak 2021 tarihleri arasında icra edilecektir." denildi. 

 

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