Kasapoğlu'nun ziyaret ettiği 137 öğrencili özel eğitim okuluna spor malzemesi desteği

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla İzmir'deki Şehit Hüseyin Dalkılıç Özel Eğitim Uygulama Okulu ile okul bünyesindeki Ayşe-Hasan Aydın Duyu Bütünleme Ünitesi'ni ziyaret etti. Ziyarette, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün teslim ettiği spor malzemeleri okulun kullanımına sunuldu.

İlkokul, ortaokul ve lise olmak üzere üç kademede eğitim veren okulda 137 öğrenci, 55 öğretmen ve 6 personel bulunuyor. Okul; otizmli, Down Sendromlu ve zihinsel yetersizliği olan, orta ve ağır düzeyde özel eğitim desteğine ihtiyaç duyan öğrencilere hizmet veriyor. Okulda tarım ve el sanatları gibi sosyal beceri atölyeleri de yer alıyor.

"Özel eğitim apayrı bir hassasiyet"

Okul öğretmenleri ve idarecileriyle sohbet eden Kasapoğlu, yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve ailelere hayırlı olmasını diledi. "Biz özellikle bu başlangıcı sizlerle yapmak istedik. Çünkü özel eğitim apayrı bir hassasiyet" diyen Kasapoğlu, her öğrencinin öğrenme biçiminin, ihtiyaçlarının ve ilerleme hızının farklı olduğunu, önemli olanın bu farklılıkları gözeten bir eğitim ortamı sunabilmek olduğunu dile getirdi. Öğretmenlere sabırları, bilgileri ve ailelerle kurdukları yakın ilişki için teşekkür etti.

Okulun tarım ve el sanatları atölyeleriyle öğrencilerin uygulamalı eğitim çalışmalarına imkân sağlandığını ve okulda bir duyu bütünleme istasyonu bulunduğunu hatırlatan Kasapoğlu, "Bir öğrencimizin daha önce destek alarak yaptığı bir işi kendi başına yapabilmesi, öğrendiğini günlük hayatında kullanabilmesi çok önemli" diye konuştu. Ailelerin de bilgiye ve desteğe ihtiyaç duyduğunu, öğretmenlerle ailelerin birbirini anlayarak birlikte çalışmasının öğrencilerin gelişimine doğrudan katkı sağladığını anlattı.

Halk eğitimi kurslarında 27 yaş ve üzeri 40 vatandaş

Kasapoğlu, en küçük öğrencisi 7 yaşında olan okulda ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki eğitimin yanı sıra halk eğitimi kurslarının da yürütüldüğünü aktardı. "Halk eğitimi kurslarımız sayesinde 27 yaş ve üzerindeki 40 vatandaşımız öğrenmeye, becerilerini geliştirmeye devam ediyor" diyen Kasapoğlu, eğitimde kazanılan becerilerin günlük hayatta kullanılabilmesi ve gelişmeye devam etmesi için desteğin sürekliliğinin gerektiğini vurguladı.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı olarak özel eğitime bu bütünlük içinde baktığını aktaran Kasapoğlu, öğretmenlerin deneyimleri ile ailelerin önerilerinin mevcut hizmetleri geliştirmede yol gösterdiğini kaydetti. "Sorumluluğumuz, bu bilgiyi uygulanabilir çözümlere dönüştürmek" dedi.

'Spor Aşkı Engel Tanımaz' 6 yıldır sürüyor

Yeni eğitim öğretim yılı başlangıcında okula sağlanan destek kapsamında; masa tenisi masası ve ekipmanları, taşınabilir basketbol potası, voleybol direği ve filesi, bocce takımı, koşu bandı, denge tahtası, antrenman setleri, minderler ve çeşitli egzersiz malzemeleri İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından okula teslim edildi. Kasapoğlu, bu malzemelerin beden eğitimi ve spor çalışmalarında kullanılacak ekipman çeşitliliğini artırdığını belirtti.

Kasapoğlu, "Bakanlık olarak 2020 yılında 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' başlıklı bir proje başlattık. Özel Eğitim Okullarına Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak spor malzemeleri desteğinde bulunuyoruz. 6 yıldır devam eden bir proje. Bugün de burada İzmir'de ilk bu okuldan başlayarak dağıtımına geçiyoruz" ifadelerini kullandı. "Bu malzemelerin dışında da ne ihtiyacınız varsa yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim" diye ekledi.

Öğrencilerin farklı sporlarla tanışmasını ve kendilerine uygun etkinliklere katılabilmesini önemsediklerini söyleyen Kasapoğlu, sağladığı destek için İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür etti. Konuşmasını, yeni dönemde öğrencilere sağlık ve başarı, öğretmenlere ve okul çalışanlarına kolaylık dileyerek, "evlatlarının eğitimi için emek veren bütün ailelerimizi sevgiyle selamlıyorum" sözleriyle noktaladı.