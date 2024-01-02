Kasadolu, Hasan Ağabeyi unutmadı

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Mazlumların sesi, keskin kalem Karakaya’yla ilgili duygularını gazetemize anlatan Kasadolu, şunları kaydetti: “Kıymetli mütefekkir, gazeteci-yazar ve iyi bir dost olan Karakaya’ya Allah’tan rahmet, akit camiasına tekrar başsağlığı dilerim. Karakaya işine çok büyük önem verirdi. Bakın bir anımı anlatayım. Yıllardır zaman zaman akit’e demeçler veririm. Ve hiçbir sözüm cımbızlanmadan yayınlanır. Sayın Karakaya’yla bir keresinde yine bir konu üzerine istişare etmek üzere buluşacaktık. Kendisiyle nerede buluşabileceğimizi konuşurken ‘Ben siyasilerin programları dışında evden gazeteye, gazeteden eve geçerim. Gazetede buluşalım’ demişti. Kendisi işine gücüne bu kadar bağlı bir insandı. Zaten 20 yıldır her gün tam sayfa yazı yazabilmek için de böylesi işkolik olmak gerekiyor.” Karakaya için “Yahudi düşmanı” iddiasında bulunanlara ise sert çıkan Kasadolu, şöyle konuştu: “Benim varlığım ve Sayın Karakaya’yla görüşmelerim, birlikte çıktığımız TV yayınları ve akit Gazetesindeki demeçlerim bunun en somut cevabıdır. Hatta birkaç kez Yahudilerle ilgili manşetlerine ilişkin Siyonist İsrail yönetimi ile Türkiye’deki Yahudileri bir tutmadıklarını ve bu yöndeki ifadelerinin yanlış anlaşılmasından dolayı üzgün olduklarını bizzat canlı yayında ifade etmiştir. Yeni akit gazetesi de kalben ve katıldığım cenaze töreni sonrasındaki teşekkür ilanında da adımı zikrederek bizleri onore etti. Bizler yüreğinde insan sevgisi olan kişiler olarak bu milletin birliğini ve beraberliğini bozmaya yönelik çirkinliklere asla prim vermeyeceğiz.”