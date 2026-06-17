Kartpostallık görüntü! Nefes kesen ay yıldız manzarası
Rize Ardeşen'e bağlı Çaçahona Yaylası semalarında beliren hilal ay ve Venüs, Türk bayrağını andıran görüntüsüyle görenleri hayran bıraktı.
Rize’nin Ardeşen ilçesinde gece saatlerinde gökyüzünde oluşan ay yıldız görüntüsü, kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.
Kaçkar Dağları'nın yüksek kesimlerinden Ardeşen'e doğru bakıldığında gökyüzünde beliren hilal ay ve hemen üzerindeki parlak yıldız 'Venüs', Türk bayrağını andıran eşsiz bir manzara oluşturdu.
Gece saatlerinde kaydedilen görüntüde, hilal şeklindeki ayın deniz üzerindeki yansıması da dikkat çekti. Ardeşen'in ışıklarıyla birleşen manzara, ortaya kartpostallık bir görüntü çıkardı.