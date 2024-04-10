Kartepeliler Kent Meydanı'nda bayramlaştı

Kartepe Kaymakamlığı ve Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Kent Bayramlaşması geniş katılımla gerçekleştirildi. Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın ev sahipliğinde ilçe bayramlaşmasına Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

HAYIRLI BAYRAMLAR

Kent Bayramlaşmasında konuşan Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Çok güzel bir coğrafyada ve ilçede yaşıyoruz. Ramazan Ayı’nda oruçlarımızı tuttuk, ibadetlerimizi Allah kabul eylesin. Ülkemizi bu günlere getirenler var. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. İlçemizin bugünlere gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah her zaman bir arada oluruz. Hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.



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Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk ise “Maalesef mazlumlar zalimlerin zulmü altında ezilmektedirler. Buruk bir sevinç yaşıyoruz. Tüm dünya da dindaşlarımızın, soydaşlarımızın da bayramını kutluyorum. Edilen tüm dualarımızın hürmetine bu zulümlerin kalkmasını, zalimlerin de kahredilmesini diliyorum. Allah mutluluğumuzu daim eylesin. Bayramlar birlik ve beraberliğimizin en güzel göstergesidir. İnşallah her zaman bir arada olduk, olmaya devam edeceğiz. Bayramımız mübarek olsun” açıklamasında bulundu.