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Yerel Kartepe'de çıkan fabrika yangını söndürüldü
Yerel

Kartepe'de çıkan fabrika yangını söndürüldü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir ahşap entegre fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 12:29:00 -
Kartepe'de çıkan fabrika yangını söndürüldü

Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ahşap entegre fabrikasının buhar kazanı bölümünde bakım sırasında patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Patlama nedeniyle hafif yaralanan iki işçi, hastaneye kaldırıldı.

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