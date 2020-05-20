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Kartepe’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Karatepe’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’nci yıl dönümünü düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 11:34:08 -
Kartepe’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Karatepe’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’nci yıl dönümünü düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yaptığı çağrıya Kartepeliler de katıldı. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın öncülüğünde Kartepeliler saat 19.19’u gösterdiğinde evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı’nı hep bir ağızdan coşkuyla okudular. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, 19 Mayıs coşkusunu hemşehrileriyle birlikte yaşadı. Ataevler Mahallesi’nde hemşehrilerini ziyaret eden Başkan Kocaman, balkonlar ile pencerelerini Türk bayrakları ve balonlarla süsleyen vatandaşlara eşlik etti. İstiklal Marşı’nın ardından ellerindeki Türk bayraklarını sallayan bazı vatandaşlar, ıslık ve alkışlar eşliğinde 101. yılı kutladı.


Korona virüsün sonlanması ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102. yıl dönümünü meydanlarda kutlayacaklarını ifade eden Kocaman, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’nci yıl dönümünü coşkuyla kutladık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 19 Mayıs çağrısına Kartepeliler de katılarak evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı’mızı büyük bir coşku ile okudular. İnşallah seneye sokaklarda, meydanlarda coşkuyla eskisi gibi kutlayacağız” dedi.

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