Kartalkaya yangınında cezayı hak edenler ve haksızlığa uğrayanlar

İş Güvenliği Uzmanı ve Yazar Nasuh Boztepe'nin Kartalkaya yangınına ilişkin videosundaki açıklamaları şöyle:

İşveren iş güvenliği yönünden tedbir alır.

İş güvenliği uzmanı (İGU) danışmandır, rehberdir, yol gösterir. Yaptırım gücü yoktur, harcama yetkisi bulunmamaktadır. Her şeyden sorumlu kişi değildir.

Onaylı deftere tavsiyelerini ve önerilerini yazar, mail veya WhatsApp ile ilgililere gönderir. İş kurulu varsa orada konuşulur.

Mevzuat gereği işveren, risk analizi yapar veya yaptırır. İGU, risk analizi komisyonunda da görev alır.

Bir işçinin iş yerinde çalıştığının ispatı, İSG kâtipte atanmış olması, SGK’sının yapılması, ücretinin alınmasıdır.

İGU, İSG kâtipte kayıtlı olmadığı bir iş yerine hizmet veremez. Olay anında otelde İGU yoktur. Adı geçen İGU 4 yıl önce işi bırakmıştır. Bu İGU’ya ceza verilmesi hukuksuzdur ve isabetsizdir.

İnsanın çalıştığı yerlerde her zaman eksik olabilir. Tutanak tutulurken “halihazır ki hâliyle” ibaresi kullanılır. Daha önceki veya sonraki hâl değil, anı değerlendirilir.

İGU’nun yetkisi sınırlı, sorumluluğu sınırsız olamaz. İGU yetkisi kadar sorumludur. Yetkisi olmayan kişiye sorumluluk yüklenemez.

İGU, iş hizmetlerindeki ihmal ve ihlallerinden dolayı işverene karşı sorumludur. Yasal olarak görevlerini yapmıyorsa, İş Genel Müdürlüğü ceza verme yetkisine sahiptir.

İGU’nun hedef kitlesi işyeri çalışanlarıdır. Müşteri güvenliği İGU’nun görev ve yetki alanı dışındadır. Müşteriye yönelik güvenlik tedbirlerinin eksikliğinden İGU sorumlu tutulamaz.

Yangın, deprem vb. büyük ölçekli acil durumlar için, özellikle otel, hastane, AVM gibi yerlerde acil durum uzmanlığı ihdas edilmelidir.

Müfettişler ve gerçek bilirkişiler bilirler ki, herhangi bir olayda önce “İşveren tedbir aldı mı?” ona bakılır. Sorumlu işverendir. İGU atamak veya OSGB’den hizmet almak, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

Değerli izleyiciler,

İnsanları en çok üzen ve vicdanları titreten olaylar; adalet dağıtması gereken kişilerin veya kurumların teraziyi yanlış tutup, haksızlık yapmaları, adaletsizlik yapmalarıdır.

Kartal Kaya yangınında mahalli mahkemenin vermiş olduğu kararda doğrular olduğu gibi yanlışlar da vardır.

Kara karara göre işveren, işveren vekili, otel müdürü, bazı görevliler, kısaca Bolu Belediyesi suçsuz ve sorumludur.

Ancak bu sorumluluğun başka paydaşları da vardır. Onlar neden değerlendirilmemişlerdir?

Gündemde yoklar. Teftiş yapmayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İGU’yu tüzük sınırlarıyla bağlamıştır.

Basın ve medya ise sosyal medya eksik ve yanlış bilgilerle kamuoyunu yönlendirmektedir.

İSG profesyonelleri adil dağıtıklar kartelinde değildir; ancak sorumluluğa göre cezalar verilmelidir.