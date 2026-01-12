  • İSTANBUL
Sağlık
6
Yeniakit Publisher
Salgın kapalı alanlarda yayılıyor! El hijyeni hayat kurtarır! Kış aylarının korkulu rüyası enfeksiyon zincirine dikkat
Giriş Tarihi:

Salgın kapalı alanlarda yayılıyor! El hijyeni hayat kurtarır! Kış aylarının korkulu rüyası enfeksiyon zincirine dikkat

Kış aylarında artan kusma ve ishal vakalarının çoğunun norovirüs ve rotavirüs kaynaklı olduğu açıklandı. Okul ve kreş gibi toplu alanlarda hızla yayılan bu virüslere karşı bol sıvı tüketimi ve el hijyeni hayati önem taşıyor.

#1
Foto - Salgın kapalı alanlarda yayılıyor! El hijyeni hayat kurtarır! Kış aylarının korkulu rüyası enfeksiyon zincirine dikkat

Soğuk havaların etkisiyle bağışıklık sisteminin zayıflaması, mide ve bağırsak enfeksiyonlarını (gastroenterit) tetikliyor. Kapalı alanlarda ve hijyenin yetersiz olduğu ortamlarda virüslerin enfeksiyon zincirini hızla büyüttüğünü vurgulayan uzmanlar, halkı gereksiz antibiyotik kullanımı konusunda uyardı.

#2
Foto - Salgın kapalı alanlarda yayılıyor! El hijyeni hayat kurtarır! Kış aylarının korkulu rüyası enfeksiyon zincirine dikkat

Özellikle çocuklar ve yaşlıları etkileyen kusma ve ishal vakalarının büyük bölümünün viral kaynaklı olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Manolya Gökrem, "Özellikle okul, kreş ve toplu yaşam alanlarında virüsler çok hızlı bulaşabiliyor. Aynı tuvaletin kullanılması, yeterince yıkanmayan eller ve ortak eşyalar enfeksiyon zincirini büyütüyor. El hijyeni ve bol sıvı tüketimi salgınlardan korunmada kritik rol oynar" dedi. Soğuk kış aylarıyla birlikte kusma ve ishal vakalarında artış yaşandığını belirten Liv Hospital Samsun İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Manolya Gökrem, özellikle son haftalarda çocuklar ve yaşlılar arasında görülen salgınların büyük bölümünün viral kaynaklı mide-bağırsak enfeksiyonlarından oluştuğunu söyledi. Norovirüs ve rotavirüs gibi etkenlerin kış aylarında kapalı alanlarda daha kolay yayıldığına dikkat çeken Gökrem, ani başlayan kusma, sulu ishal, karın ağrısı ve halsizlik şikâyetlerinin bu dönemde sık görüldüğünü ifade etti.

#3
Foto - Salgın kapalı alanlarda yayılıyor! El hijyeni hayat kurtarır! Kış aylarının korkulu rüyası enfeksiyon zincirine dikkat

“KAPALI ALANLAR VE HİJYEN EKSİKLİĞİ BULAŞI ARTIRIYOR” Uzm. Dr. Gökrem, soğuk havalarda bağışıklık sisteminin zayıflamasının ve el hijyenine yeterince dikkat edilmemesinin salgınların yayılmasını hızlandırdığını belirtti. Uzm. Dr. Gökrem, "Özellikle okul, kreş ve toplu yaşam alanlarında virüsler çok hızlı bulaşabiliyor. Aynı tuvaletin kullanılması, yeterince yıkanmayan eller ve ortak eşyalar enfeksiyon zincirini büyütüyor" diye konuştu.

#4
Foto - Salgın kapalı alanlarda yayılıyor! El hijyeni hayat kurtarır! Kış aylarının korkulu rüyası enfeksiyon zincirine dikkat

“BOL SIVI TÜKETİMİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR” Hastalık süresince bol sıvı tüketiminin büyük önem taşıdığını vurgulayan Gökrem, tedavi sürecinde gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınılması gerektiğinin altını çizdi. Viral enfeksiyonlarda antibiyotiklerin etkili olmadığını hatırlattı.

#5
Foto - Salgın kapalı alanlarda yayılıyor! El hijyeni hayat kurtarır! Kış aylarının korkulu rüyası enfeksiyon zincirine dikkat

“BU BELİRTİLERDE MUTLAKA DOKTORA BAŞVURUN” Yüksek ateş, şiddetli halsizlik, ağızdan sıvı alamama ve uzun süren ishal durumlarında mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Manolya Gökrem, korunmanın en etkili yolunun el yıkama alışkanlığı, gıdaların iyi yıkanması ve hastalık belirtileri olan kişilerin kalabalık ortamlardan uzak durması olduğunu belirtti.

