  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'da rejim değişikliği kapıda mı! Sürgündeki Pehlevi'den "özgürlük yakındır" çıkışı! Enes Kuş'un ardından sistemin röntgeni: Askerler bile sanal kumar bataklığında! ABD uçakları İran hava sahası yakınlarında! İslam Memiş’ten altın piyasasını sarsan iddia! Trump’tan İran’a açık tehdit: "Ordu ciddi seçenekleri masaya yatırdı!" ABD ayakta: Minneapolis'te başlayan ayaklanma 50 Eyalete yayıldı! Netanyahu’dan İran çıkışı: "Zulüm bitecek, yeniden sadık ortaklar olacağız!" İsrail ve Almanya’dan siber ittifak: Güvenlik işbirliği stratejik düzeye taşındı! ABD’de alıkonulan Maduro’dan ilk mesaj: "Biz iyiyiz, ben bir savaşçıyım!" Halep'te kirli tuzak deşifre oldu: Hastaneyi terör karargahına çevirmişler!
Dünya Hamas karşıtı Mahmut Abbas hastaneye kaldırıldı
Dünya

Hamas karşıtı Mahmut Abbas hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hamas karşıtı Mahmut Abbas hastaneye kaldırıldı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas bugün Ramallah'taki bir hastanede rutin sağlık kontrolünden geçiyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, 90 yaşındaki Abbas’ın Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan bir hastanede rutin tıbbi kontrollerden geçtiğini aktardı.

Haberde, "Filistin Devleti Başkanı Mahmud Abbas, bugün Ramallah kentindeki İstişari Hastanesi’nde rutin tıbbi kontrollerden geçmektedir." ifadeleri yer aldı.

Mahmud Abbas'tan Gazze reddi: Meşruiyeti yok
Mahmud Abbas'tan Gazze reddi: Meşruiyeti yok

Dünya

Mahmud Abbas'tan Gazze reddi: Meşruiyeti yok

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23