Hamas karşıtı Mahmut Abbas hastaneye kaldırıldı
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas bugün Ramallah'taki bir hastanede rutin sağlık kontrolünden geçiyor.
