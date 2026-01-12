İslam karşıtı Feyza ve şürekası böyle susturuldu ‘Ülkemde siyonist istemiyorum’

  • İSTANBUL
Avukat Feyza Altun’un çağrısıyla İstanbul’daki İran Konsolosluğu önünde toplanan bir grup İranlı muhalif, ülkelerindeki rejime karşı basın açıklaması yapmak istedi. Güvenlik güçlerinin açıklamaya izin vermemesi üzerine bölgede hareketli dakikalar yaşanırken, muhalif grubun karşısında toplanan başka bir kitle protestoculara sert tepki gösterdi.

İran riyalinin dolar karşısında rekor seviyede değer kaybetmesinin ardından ekonomik sorunlar nedeniyle pazar ve marketlerde, satıcıların önderliğiyle başlayan gösteriler büyüyerek hükümet karşıtı eylemlere evrildi.

31 EYALETTE, 180 ŞEHİRDE, 512 FARKLI NOKTADA

İran'daki protestoların ülke çapında 31 eyalete yayıldığı ve 180 şehirde toplam 512 farklı noktada gerçekleşmeye devam ettiği bildirildi.

FEYZA ALTUN'DAN DESTEK MESAJI

İran'da protestolar sürerken avukat Feyza Altun'dan da destek geldi.

 

EYLEME DAVET ETTİ

Feyza Altun, dün Farsça konuştuğu bir video yayınlayarak İstanbul’daki İranlıları, İran konsolosluğu önünde yapılacak eyleme davet etti.

BASIN AÇIKLAMASI YASAKLANDI

Süreç bu şekilde devam ederken Fatih Kaymakamlığı, "İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu çevresinde oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek amacıyla" bugün yapılmak istenen basın açıklamasının asayiş ve güvenlik sebebiyle yasaklandığını duyurdu.

KAFEDE TOPLANDILAR

Ekiplerin konsolosluğun bulunduğu alandan uzaklaştırdığı grup, bu bölgedeki bir kafede toplandı.

Burada yapılan basın açıklamasında İran’daki protestolara destek verilerek, hükümetin değişmesi yönündeki talepler dile getirildi.

KARŞIT GRUP ENGEL OLDU

Bu sırada kafeye giren başka bir grup, açıklama yapılmasına engel oldu.

Grup, "Ülkemde Siyonist istemiyorum" ve "Siyonist Şah" şeklinde sloganlar attı.

Gerilim büyümeden iki grup kafeden ayrıldı.

PEHLEVİ AİLESİ'Nİ TAKİBE ALDI

Feyza Altun, 1979 İslam Devrimi ile devrilen İran Kraliyet Ailesi’nin (Pehlevi Hanedanı) önde gelen üyelerini Instagram hesabından takibe aldı.

 

 

yasin

Ülkende İran a ve İsrail e dair hiçbirşey İSTEMİYORUM!
