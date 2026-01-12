Eğitime kar engeli: 13 ocak için tatil haber geldi!

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından birçok ilde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bugün İstanbul başta olmak üzere birçok ilde okullar tatil edilmişti. Öğrenci ve veliler '13 Ocak hangi illerde okullar tatil?' sorusuna yanıt arıyor. Yarın için ilk kar tatili haberi ise gelmeye başladı. İşte 13 Ocak kar tatili olan il...