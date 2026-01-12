  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Simpsonlar yine açtı şom ağzını: 9 Şubat 2026'da dünyada... S-400'leri peynir ekmek gibi sattılar: 'Bu nasıl iş' dedirtti Eğitime kar engeli: 13 ocak için tatil haber geldi! Salgın kapalı alanlarda yayılıyor! El hijyeni hayat kurtarır! Kış aylarının korkulu rüyası enfeksiyon zincirine dikkat Sözde ateşkes var: Dünyanın gözü önünde 1690 Filistinli daha katledildi
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Eğitime kar engeli: 13 ocak için tatil haber geldi!
DHA Giriş Tarihi:

Eğitime kar engeli: 13 ocak için tatil haber geldi!

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle peş peşe tatil haberleri gelmeye devam ediyor. İşte 13 Ocak kar tatili olan iller...

#1
Foto - Eğitime kar engeli: 13 ocak için tatil haber geldi!

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından birçok ilde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bugün İstanbul başta olmak üzere birçok ilde okullar tatil edilmişti. Öğrenci ve veliler '13 Ocak hangi illerde okullar tatil?' sorusuna yanıt arıyor. Yarın için ilk kar tatili haberi ise gelmeye başladı. İşte 13 Ocak kar tatili olan il...

#2
Foto - Eğitime kar engeli: 13 ocak için tatil haber geldi!

TUNCELİ'DE OKULLAR TATİL Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının etkisini artıracağı ve buzlanma riskinin bulunduğu belirtildi.

#3
Foto - Eğitime kar engeli: 13 ocak için tatil haber geldi!

Bu kapsamda, 12 Ocak Pazartesi ve 13 Ocak Salı günleri, il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 2 gün süreyle ara verildiği ifade edildi.

#4
Foto - Eğitime kar engeli: 13 ocak için tatil haber geldi!

Açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstereceği ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, 12 Ocak Pazartesi ve 13 Ocak Salı günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları (üniversite senatosu kararı ile üniversite öğrencileri dahil) eğitim-öğretime 2 (iki) gün süreyle ara verilmiştir...

#5
Foto - Eğitime kar engeli: 13 ocak için tatil haber geldi!

Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller, kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 2 (iki) gün süreyle idari izinli sayılacaktır” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Beşiktaş’ta transfer müjdesi
Spor

Beşiktaş’ta transfer müjdesi

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Matt Thomas'ı renklerine bağladı.
Suriye ordusu 3. kattan atmıştı! Keskin nişancı teröristin ölümü Fransızları da çok üzdü
Gündem

Suriye ordusu 3. kattan atmıştı! Keskin nişancı teröristin ölümü Fransızları da çok üzdü

Halep'i terör işgalinden kurtaran Suriye Ordusu mensubu silahlı kişilerin, çatışmada öldürdükleri PKK/SDG’li keskin nişancı bir kadın teröri..
CHP Kınık’ta büyük kriz! "Özgür Özel bizi makamdan kovdu" iddiası
Gündem

CHP Kınık’ta büyük kriz! “Özgür Özel bizi makamdan kovdu” iddiası

CHP’nin İzmir’in Kınık ilçesindeki teşkilat yapısıyla ilgili ortaya atılan iddialar parti içinde tartışma başlattı. Alevilere yönelik ayrımc..
Terörist başı Salih Müslim’in yeğeninden itiraf gibi açıklamalar: "Örgüt bölgeyi demir yumrukla yönetti!"
Gündem

Terörist başı Salih Müslim’in yeğeninden itiraf gibi açıklamalar: "Örgüt bölgeyi demir yumrukla yönetti!"

Köşeye sıkışan terör örgütü PKK-SDG’nin kirli çamaşırları, örgütün en üst kademesinden isimlerin yakınları tarafından deşifre ediliyor. Terö..
Anket sonuçları gerçeği ortaya çıkardı! CHP'nin gençleri ağzı bozukları seviyor
Gündem

Anket sonuçları gerçeği ortaya çıkardı! CHP'nin gençleri ağzı bozukları seviyor

Bir araştırma şirketi gençlerin en beğendiği milletvekillerinin hangi isimler olduğunu ortaya koydu. Listede yer alan CHP'lilerin yaptığı aç..
İslam karşıtı Feyza ve şürekası böyle susturuldu ‘Ülkemde siyonist istemiyorum’
Gündem

İslam karşıtı Feyza ve şürekası böyle susturuldu ‘Ülkemde siyonist istemiyorum’

Avukat Feyza Altun’un çağrısıyla İstanbul’daki İran Konsolosluğu önünde toplanan bir grup İranlı muhalif, ülkelerindeki rejime karşı basın a..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23