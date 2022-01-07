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Spor Kartal'ın 'makinasıyla' 1 yıl daha!
Spor

Kartal'ın 'makinasıyla' 1 yıl daha!

Siyah-Beyazlıların orta alandaki vazgeçilmez ismi ve adeta işleyen makinası haline gelen Josef de Souza, 1 yıl daha Beşiktaş’ta forma giymeye hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 15:15:00 -
Kartal'ın 'makinasıyla' 1 yıl daha!

Josef de Souza, 1 yıl daha Beşiktaş’ta forma giymeye hazırlanıyor.

Brezilyalı oyuncu, bu sezon 25 maç oynaması halinde sözleşmesi 1 yıl daha uzayacaktı.

Sezonun geride kalan bölümünde 24 karşılaşmaya çıkan 32 yaşındaki orta saha, 1 maçta daha görev yapması halinde gelecek sezonda da siyah beyazlı takımda kalacak.

Souza, bu sezon Beşiktaş forması ile çıktığı 24 maçta 3 gol attı.

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