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Kartal'dan kahreden haber... Kalp krizi geçirdi

Kartal'daki göçükten yakınlarının çıkarılmasını bekleyen 51 yaşındaki bir vatandaş, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

10 Şubat 2019 Pazar 09:48
Kartal'dan kahreden haber... Kalp krizi geçirdi

İstanbul'un Kartal ilçesinde bir binanın çökmesinin ardından başlatılan çalışmalar kapsamında Çakabey İmam Hatip Ortaokulu'nda oluşturulan kriz merkezinde bekleyen vatandaşlardan biri kalp krizi geçirdi.

Fenalaştı

Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta Çarşamba günü meydana gelen olayın ardından oluşturulan kriz merkezinde yakınlarından haber almak için bekleyenler arasında bulunan 51 yaşındaki Ertuğrul Kavak, fenalaşarak yere yığıldı.

Bekleme salonundaki yakınlarının bilgi vermesi üzerine Kavak'a, ilk müdahaleyi merkezde hazır bekleyen 112 Acil Servis ekipleri yaptı.

Hastanede vefat etti

Kavak, ambulansla Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Kavak'ın, çöken binada akrabaları olduğu ve bu nedenle kriz merkezinde beklediği öğrenildi.
Çöken binanın enkazında arama ve beton yığınlarını kaldırma çalışmaları devam ediyor.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 09:48
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