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Kartal'da vefat eden vatandaşlar için Cübbeli Ahmet Hoca'dan dua

Cübbeli Ahmet Hoca, şahsi sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda, Kartal’daki göçükte yaşamını yitiren vatandaşlarımız için dua etti, kelime-i şehadet getirip ruhlarına hediye etti.

10 Şubat 2019 Pazar 09:15
Kartal'da vefat eden vatandaşlar için Cübbeli Ahmet Hoca'dan dua

 yeniakit.com.tr  Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, şahsi YouTube hesabından yayınlanan videosunda, Kartal’daki göçükte hayatını kaybeden vatandaşlarımız için dua etti, kelime-i şehadet getirip merhum ve merhumelerin ruhlarına hediye etti.

Cübbeli Ahmet Hoca, Hz. Muhammed’in (s.a.s.) bir hadis-i şerifi gereğince; yanarak, boğularak ve göçük altında kalarak yaşamını yitiren Müslümanların şehit olduğunu söyledi. Ahmet Hoca, Kartal’daki göçükte yaşamını yitirenleri de şehit olarak niteledi.

İlgili hadis

Buharî ve Müslim kaynaklı bir hadis-i şerifte Hz. Muhammed (s.a.s.) şöyle buyuruyor:

Şehitler beş kısımdır: Bulaşıcı hastalığa yakalanan, ishale tutulan (karın ağrısından), suda boğulan, göçük altında kalan ve Allah yolunda savaşırken şehit olanlar.”

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 09:15
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