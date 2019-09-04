Kartal'da çöken bina ile ilgili soruşturma derinleşiyor! 16 belediye çalışanı...

Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı 21 kişiye mezar oldu, 17 kişi yaralalandı. Olayla ilgili 3 sanığın yargılanması devam ederken savcılığın bir başka soruşturma daha yürüttüğü ortaya çıktı. Binanın yapıldığı dönemdeki belediye çalışanları hakkında yürütülen soruşturmada savcılık, "Bina tamamlandıktan sonra da belediyenin kontrol etme yükümlülüğü vardır" dedi. 16 belediye çalışanı şüpheli olarak belirlendi ve soruşturma derinleştirildi.

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre savcılık, “belediyenin kontrol etme yükümlülüğü var” dedi. 21 kişiye mezar olan Yeşilyurt apartmanı soruşturmasını genişletti. 16 belediye çalışanı şüpheli olarak tespit edildi.

İhmaller gözler önüne serildi

Kartal’da 6 Şubat günü büyük bir gürültüyle çöktü Yeşilyurt Apartmanı. O çökmede 21 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi ise yaralandı. Olayın ardından ihmaller ise tek tek gözler önüne serildi. Bilirkişi raporuna göre, projede 7 kat olarak hesaplanan taşıyıcı sisteme, kaçak olarak 2 kat ilave edildi. Her katın 41 metrekare büyütüldüğü belirlendi. İnşaatta kullanılan beton kalitesi de TSE standartlarına uygun değildi.

Betonun içinde deniz kumu kullanıldığı tespit edildi.

Bir soruşturma daha başlatıldı

Binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ve inşaat teknikeri Arzu Keleş Baran hakkında dava açıldı. Sanıklar yargılanırken savcılık ise başka bir soruşturma başlattı. 1992 yılında ruhsat verilen ve yapımı 6 yıl sonra kaçak katlarla tamamlanan binayla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı.

İhmale rağmen işlem yapılmamış

2001 yılında belediyenin müteahhite bir yazı gönderdiği belirlendi. Yazıda, binanın temellerinin zayıf olduğu ve kaçak katların bulunduğu kaydedildi. Savcılık buna rağmen belediyenin işlem yapmadığını vurguladı.Binanın yapımından yıkıldığı tarihe kadar belediyedeki ilgili birimde çalışanlarla ilgili soruşturma izni istedi.

''Bina tamamlansa da belediyenin yükümlülüğü var"

Kaymakamlık ise sadece binanın yapım süresince görevde bulunan 16 çalışanla ilgili soruşturma izni verdi. Ancak savcılık itiraz etti. “Bina tamamlandıktan sonra da belediyenin kontrol etme yükümlülüğü vardır” dedi. Kartal Belediyesi’nde imar müdürlüğü biriminde çalışan tüm sorumlular hakkında soruşturma izni verilmesi için itirazda bulundu. Şimdi istanbul bölge idare mahkemesi’nin itiraza ilişkin kararı bekleniyor.