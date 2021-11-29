Kartal'a bir Hırvat daha

Ligde ve Avrupa'da büyük hayal kırıklığı oluşturan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a tam destek verilmesi sonrası gözler, Ocak ayına çevrildi. Beşiktaş, Hırvatistan Ligi ekiplerinden HNK Sibenik'te forma giyen 18 yaşındaki önlibero genç Niko Rak ile temasa geçti. Bu transfer gerçekleşirse, Vida'dan sonra takımda ikinci Hırvat oyuncu olacak.

Bu sezon Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

Sportske Jutarnji sitesinde yer alan habere göre; siyah-beyazlı takım, Hırvatistan Ligi ekiplerinden HNK Sibenik'te forma giyen Niko Rak ile ilgileniyor.

Barcelona'nın dışında genç oyuncuyu İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester City ve Süper Lig'den Beşiktaş'ın da takip ettiği öğrenildi.

Güncel piyasa değeri 100 bin Euro olan ve kulübüyle olan sözleşmesi 15 Haziran 2024 yılına kadar devam eden Rak, bu sezon forma giydiği 15 maçta 2 asist kaydetti.