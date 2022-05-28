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Yerel Kartal sahil yolundaki trafik denetiminde sürücülere ceza yağdı
Yerel

Kartal sahil yolundaki trafik denetiminde sürücülere ceza yağdı

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kartal sahil yolunda yapılan denetimlerde eksik evrak, alkollü araç kullanmak ve abartı egzozdan dolayı sürücülere ceza yağdı.

Yeniakit Publisher
2022-05-28 07:04:00 -
Kartal sahil yolundaki trafik denetiminde sürücülere ceza yağdı

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve sivil trafik ekipleri Kartal sahil yolunda araçlar üzerinde denetim yaptı. Kartal sahil yolu Kadıköy istikametinde kontrol noktası oluşturan trafik ekipleri, araçlar ve sürücüleri denetledi. Denetimlerde araçların plaka sorgusu yapılırken ruhsat, muayene ve sürücü belgeleri kontrol edildi. Sürücülere alkolmetre üfleyen polis ekipleri, belgelerinde eksiklik bulunan ve alkollü olan sürücülere para cezası yazıldı.

Denetimlerde 14 otomobilin sürücüsüne abartı egzoz kullanmaktan, 2 sürücüye plakasız olmaktan, 3 sürücüye evraksız olduğu için, 2 adet sürücüye cam filminden, 2 sürücüye muayenesiz otomobil kullanmaktan, 3 sürücüye ehliyetsiz araba kullanmaktan, 1 sürücüye tehlikeli şerit değiştirmeden, 2 sürücüye ışık ihlalinden, 1 sürücüye alkollü otomobil kullanmaktan, 2 motorsiklet sürücüsüne kasksız motorsiklet kullanmaktan, 1 sürücüye saygısız otomobil kullanmaktan toplamda 33 sürücüye toplam 48 bin 684 lira ceza yazıldı.

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