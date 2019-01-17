Kartal Belediyesinden ücretsiz Çini atölyesi
Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Ocak ayı etkinlikleri çerçevesinde ücretsiz Çini Atölyesi düzenliyor.17 Ocak 2019 Perşembe 13:41
Anatolium Marmara AVM ve Kartal Belediyesi iş birliğiyle düzenlenecekolan Çini Atölyesinde katılımcılar, çini sanatının tekniklerini öğrenerek çeşitli uygulamalar yapacak, tabak, vazo, kupa, takı, bereket narları, duvar panoları, ayna kenarları gibi birçok objeyi işleyecek. 24 Ocak Perşembe günü, 3 çalışma grubu oluşturularak düzenlenecek olan atölye çalışması, 14.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılacak.
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