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Kartal Belediyesinden minik öğrencilere, çanta ve kırtasiye desteği

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Kartal Belediyesi, Başkan Gökhan Yüksel’in talimatıyla maddi durumu yeterli olmayan öğrenciler için kolları sıvadı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:17
Kartal Belediyesinden minik öğrencilere, çanta ve kırtasiye desteği

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Kartal Belediyesi, Başkan Gökhan Yüksel’in talimatıyla maddi durumu yeterli olmayan öğrenciler için kolları sıvadı.


Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri; 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte Kartal’da bulunan ilkokul müdürleri ve okul aile birliği temsilcileriyle yaptığı görüşmeler neticesinde, ihtiyaç sahibi öğrencileri belirleyerek okul çantası ve kırtasiye malzemesi ihtiyaçlarını karşıladı.


Kartal Belediyesinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayat verdiği bu destekle, çocuklarını okula gönderen ailelerin bütçesine katkı sağlanması amaçlandı. Çalışma kapsamında Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri Özlem Bulut, Bayram Özdemir ve Yasin Ünder, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen, ilçede bulunan ilkokullara bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretlerde okul müdürleri ve velilerle görüşen meclis üyeleri, daha sonra öğrencilerle bir araya gelerek çanta ve kırtasiye malzemelerini takdim etti.



Miniklerden Başkan Gökhan Yüksel’e teşekkür


Okulların başlaması ile birlikte yeni eğitim-öğretim yılının heyecanını yaşayan minik öğrencilerin mutluluğu yeni hediyeleriyle birlikte daha da arttı. Yeni çantalarını ve okul gereçlerini alan öğrenciler Başkan Gökhan Yüksel’e selam ve teşekkürlerini iletti.



“Çocuklar okullarının yolunu tutarken, hissettikleri duygular umut ve heyecan olsun sadece”


Söz konusu çanta ve kırtasiye malzemesi desteğiyle çocuklarını okula gönderen ailelerin ekonomik yükünü bir nebze olsun azaltmak istediklerini belirten Başkan Yüksel, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz, istedik ki yeni eğitim öğretim yılında okullarının yolunu tutarken, hissettikleri duygular umut ve heyecan olsun sadece, gerisini bizler düşünelim. Kartal Belediyesi olarak çocuklarımızın daha donanımlı bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri için her zaman onların yanlarında olacağız, bu vesileyle çocuklarımızın, ailelerinin, öğretmen ve yöneticilerimizin yeni eğitim yılını kutluyorum."

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:17
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