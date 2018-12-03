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Kartal adalar iskelesi açıklarında sıcak dakikalar

İstanbul'da gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Kartal adalar iskelesi açıklarında batan bir filikadaki 4 kişi, yolcu gemisinin personeli tarafından kurtarıldı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 06:32
Kartal adalar iskelesi açıklarında sıcak dakikalar

Alınan bilgiye göre, Kartal adalar iskelesi açıklarında kimlikleri  henüz belirlenemeyen 4 kişi, isminin 'Petrol-1' olduğu öğrenilen kuru yük  gemisinin filikasına bindi. Söz konusu kişiler, bir süre sonra filikanın su  aldığını fark edince yardım istedi. Büyük Ada'dan Kartal  Sahili'ne yolcu taşıyan  bir geminin personeli, 4 kişiyi  filikadan aldı.

Sahilde çalışanlar tarafından olay yerine  polis ve sağlık ekibi  çağrıldı.

Söz konusu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Filikadaki kişileri kurtaran yolcu gemisinin personeli, Selim Turna,  "Biz Büyük Ada'dan yolcu getirmiştik, filikada 4 kişi olduğu ve su aldığı çağrısı  yapıldı, onları aldık. Bir süre sonra da filika battı.'' dedi.
 

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 06:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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