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Aktüel

Kars’ta sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kars’ta Liselere Geçiş Sınavı (LGS) nedeniyle saat 09.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 10:07:57 -
Kars’ta sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kars’ta Liselere Geçiş Sınavı (LGS) nedeniyle saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlaması başladı.


Kent genelinde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklar boş kaldı. Çocuklarını okullara götüren aileler ile ise bir süre okul önünde beledikten sonra evlerinin yolunu tuttu.


Kars’ta saat 09.00’da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 15.00’e kadar devam edecek.


İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede LGS sınavına girecek öğrenci ve veliler başta olmak üzere izinli olan bazı meslek grupları kısıtlamadan muaf tutuldu.

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