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Yerel Kars'ta kurt dehşeti
Yerel

Kars'ta kurt dehşeti

Yeniakit Publisher
2023-06-28 07:14:00 -
Kars'ta kurt dehşeti

Kars’ta erken saatlerde ağıldaki koyunlara kurt saldırdı. Kurdun saldırdığı koyunlardan 30’u telef olurken, 70 koyun ise çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kars’ta erken saatlerde ağıldaki koyunlara kurt saldırdı. Kurdun saldırdığı koyunlardan 30’u telef olurken, 70 koyun ise çeşitli yerlerinden yaralandı.
Kars Merkez Alçılı köyünde Yasin Beyribey’e ait ağılın içerisinde bulunan koyunlara sabah saatlerinde kurt sürüsü saldırdı. Kısa süre içerisinde ağıl içerisinde önüne gelen koyunu parçalayan kurtlar, Beyribey’e ait 30 koyunu telef ederken, kurt saldırısında 70 koyun ise çeşitli yerlerinden ağır yaralar aldı. Ağıla gittiğinde gördüğü manzara karşısında şaşkınlığa uğrayan Beyribey’e ait 60 koyun ise kayıplara karşıtı. Köylülerin kayıp koyunları arama çalışmaları ise sonuç vermedi.

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