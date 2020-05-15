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Kars’ta Bisiklet Parkuru yıkılıyor

Kars’ta dönemin valisi Rahmi Doğan tarafından yaptırılan Bisiklet Parkuru, proje değişikliğinden dolayı yıkılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 19:03:25 -
Kars’ta Bisiklet Parkuru yıkılıyor

Kars’ta dönemin valisi Rahmi Doğan tarafından yaptırılan Bisiklet Parkuru, proje değişikliğinden dolayı yıkılıyor.


Kars’ta, ‘birisi yaptı, diğeri yıktı’ mantığı devam ediyor. Kars Kalesi altında Osmanlı Projesi kapsamında dönemin valisi Rahmi Doğan tarafından yaptırılan ve yine açılışı 65. Dönem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ile davetlilerin katılımıyla açılan Bisiklet Parkuru, Bedesten Projesi kapsamında yıkılarak yerine iş yerleri yapılıyor.


Yaklaşık 1 milyon liraya mal olan Bisiklet Parkuru’nun yıkılması vatandaşları da şaşırttı. Açılışından günümüze kadar kente gelen yerli ve yabancı turistlerinde ilgi odağı olan ‘Kars’ yazısı ve kaleyi arkaya alarak fotoğraf çekimleri yapılan Bisiklet Parkuru’nun proje değişikliğiyle yıkılmasına tepki gösteren vatandaşlar, “Madem 1 yılda yıkılacaktı, devletin parası neden boşu boşuna harcandı. Yazık değil mi o kadar emeğe ve paraya, çok güzel olmuştu. Çocuklarımız burada zaman geçiriyordu. Buradaki manzarayı gördük çok üzüldük” dedi.


Kısa süre öncesine kadar çocukların cıvıl cıvıl bisiklet sürdüğü, oyun oynadığı, vatandaşların sürekli fotoğraf paylaşarak kentin tanıtılmasına da katkıda bulunan Bisiklet Parkuru’nda şimdi iş makineleri çalışıyor.

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