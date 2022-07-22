Kars'ta akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Kars'ın Kağızman ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada, aynı aileden 3 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Yukarı Bayam Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen kişiler arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan aynı aileden H.K, Ö.K ile D.K, Kağızman ve Kars'taki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.