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Kars’ta 65 bin öğrenci için zil çaldı

Kars’ta yaklaşık 65 bin öğrenci ders başı yaptı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:17
Kars’ta 65 bin öğrenci için zil çaldı

Kars’ta yaklaşık 65 bin öğrenci ders başı yaptı. Uzun yaz tatilini geride bırakan öğrenciler, 2019-2020 eğitim-öğretim yılına Vali Öksüz’ün ders zilini çalmasıyla başladı.


Kars’ta 2019-2020 eğitim-öğretim yılı “İlköğretim Haftası” dolayısıyla tören düzenlendi. Yenişehir İlkokulu bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.


Programın açılış konuşmasını yapan Kars İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, kent genelinde 65 bin öğrencinin ders başı yaptığını, bu sayının önümüzdeki günlerde artacağını belirtti.


İlköğretim Haftası açılış töreninde bir öğretmen ve bir öğrenci günün önem ve anlamını beliren bir konuşma yaptı. Öğrenciler tarafından şiirler okundu ve Kafkas gösterisi yapıldı.


Kars Valisi Türker Öksüz, Kars’ta, yeni eğitim-öğretim yılının 591 okulda görev yapan 4 bin 617 öğretmen ve eğitim görecek 65 bin öğrenciyle birlikte 3 aylık bir tatilden sonra başladığını belirtti.


Vali Öksüz, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize velilerimize, milli eğitim camiamıza, ilimize ve ülkemize hayırlı-uğurlu olmasını temenni ediyorum.Biliyoruz ki bir milletin muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmesi ve geleceğe umutla bakabilmesi eğitimden geçmektedir. Bu nedenle; geleceğimizin teminatı ve güvencesi olan sevgili çocuklarımızın, eğitim sisteminin temel amaçları ve ilkeleri doğrultusunda her türlü şiddet ve kötü alışkanlıktan uzak, sağlıklı, güvenli, huzurlu ve çağın gereklerine uygun bir eğitim ortamında, kendilerine, ailelerine, topluma ve tüm insanlığa yararlı bireyler olarak yetişmesi en önemli amacımızdır.Bu amaç doğrultusunda; valiliğimizce okullarımızda ve okul çevrelerinde kolluk birimlerimiz aracılığıyla her türlü güvenlik tedbirleri alınmıştır. Güvenli eğitim ve öğretim ortamını bozmaya yönelik hiçbir eyleme kesinlikle izin verilmeyecek, öğrencilerimizin uyuşturucu başta olmak üzere her türlü kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için azami hassasiyet gösterilecektir” dedi.


Vali Türker Öksüz, “En büyük yatırım insana yapılan yatırımdır” anlayışıyla eğitime büyük önem veriyoruz. Öğrenci ve öğretmenlerimizin en iyi fiziki koşullarda eğitim faaliyetlerini sürdürebilmeleri, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler gerçekleştirebilecekleri mekânların oluşturulması, bilişim teknolojilerinden öğrencilerimizin faydalanması doğrultusunda ilimizdeki çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlimizde eğitim ve öğretimde kalitemizi, başarı düzeyimizi asla yeterli görmüyoruz. Mevcut durumu değiştirmek, eğitim ve öğretimdeki başarı düzeyimizi daha üst seviyelere çıkarmak için daha çok çalışarak yeni projeleri hep birlikte hayata geçireceğiz” diye konuştu.


Yapılan konuşmalarının ardından 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk ders zilini Vali Türker Öksüz, çaldı. Vali Öksüz’ün ders zilini çalmasıyla birlikte öğrenciler sınıflarını doldurdu.


Vali Türker Öksüz, sınıfları gezerek öğretmen ve öğrencilere yeni eğitim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:17
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