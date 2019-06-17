Karşıyaka’da yaz konserleri başlıyor

Sezon boyunca Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde müzik şölenlerine imza atan Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası (KODA), yaz aylarının gelişiyle birlikte konser coşkusunu açık alanlara taşıyacak. Orkestra sanatçılarından oluşan trio ve quartet gruplar, haftada iki kez kentin farklı noktalarında halkla buluşacak.

Karşıyaka Belediyesi Kent AŞ ile Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası (KODA) iş birliği ile düzenlenen mini konserlerin ilki, yarın (18 Haziran Salı) saat 20.30’da Latife Hanım Köşkü’nün bahçesinde gerçekleşecek. Bu ayın diğer konserleri 20 Haziran’da 100. Yıl Parkı, 25 Haziran’da Latife Hanım Köşkü, 27 Haziran’da da Tay Park’ta olacak. Her yaş ve kesimden Karşıyakalıları çok sesli müziğin coşkusuyla buluşturacak konserler, yaz sonuna kadar devam

Tüm Karşıyakalıları konserlere davet eden Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Karşıyakamızda, yaz sezonunun başlaması ile birlikte sanatı salonlardan sokaklara taşıyoruz. Amacımız; sıcak yaz akşamlarına müzikle renk ve neşe katabilmek, daha fazla vatandaşımızı KODA ile buluşturabilmektir. Genç ve başarılı sanatçılarımızın sunacağı müzik şölenlerine herkesi bekliyoruz” dedi.