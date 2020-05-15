  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Asker alımları ne zaman olacak? Asker alımları başladı mı son dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Filistin'e destek mesajı

Singapur'da Müslümanların bu seneki hac ibadetleri gelecek yıla ertelendi

Fenerbahçe Kulübünde 'online' Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı

Camilerin 12 Haziran'da ibadete açılması öngörülüyor
için kalan
Aktüel

Karşıyaka Hakimi görevden uzaklaştırıldı

İzmir Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 15:19:26 -
Karşıyaka Hakimi görevden uzaklaştırıldı

İzmir Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından görevden uzaklaştırıldı.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımlar nedeniyle “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan hakkında adli soruşturma başlatılan Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan, görevden uzaklaştırıldı. Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımlar nedeniyle “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştı. Pehlivan, açlık grevine başlayıp geçtiğimiz günlerde kaldırıldığı hastanede ölen İbrahim Gökçek için sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. HSK, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle İzmir Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan’ı 3 ay süreyle tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı