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'Karşında başbakan var' hatırlatmasıyla hakaretler savuran Davutoğlu'na trollerden tam destek! Linç kampanyasına katılanların birçoğu 'Terör sevici' çıktı

Konuk olduğu canlı yayında Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'na 'Senin karşında Başbakan var' hatırlatmasıyla defalarca hakarette bulunan Ahmet Davutoğlu'nun trolleri de twitterdan linç kampanyası başlattı. Karahasanoğlu'na karşı başlatılan linç kampanyasına destek veren birçok ismin twitter hesaplarından terör seviciliği yaptığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 17:09:00 - 2020-05-22 17:17:38

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, dün akşam katıldığı Akit TV canlı yayınında Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'na defalarca hakaret etti. Programdan sonra ise Davutoğlu'nun trolleri Karahasanoğlu'na linç kampanyası başlattı.

Başlatılan linç kampanyasının aktörlerinin, twitter hesaplarından terör örgütlerine de destek verdikleri ortaya çıktı...

'Haddini bilmeyene had bildirmek öksüz sevindirmek kadar sevapmış' ifadesini kullanan YELİZ adlı kişinin twitterda DHKP/C'li terörist Taylan Kulaçluoğlu'na destek mesajı attığı ortaya çıktı:

"Ölüm listesi hazırlayanlar, ülkenin kurucu liderine hakaret edenler ellerini kollarını sallayarak dışarıda gezerken Taylan Kulaçoğlu gözaltına alınıyor..!
Taylan Kulaçoğlu yalnız değildir. Taylan Kulaçoğlu serbest kalsın."

 

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Twitter'da kendisini Milli Görüşçü olarak ifade eden Şevket Uzun'un ise Ali İhsan Karahasanoğlu'na yönelik linç kampanyasına çirkin ifadelerle katıldı. Aynı kişi bir başka mesajında ise 15 Temmuz hain darbe girişimine yönelik yorumları sebebi ile uzun süre cezaevinde kalan ve dün akşam Namaz provokasyonu ile Adana'da tekrar sahneye çıkan Alparslan Kuytul'a destek verdi.

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Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na CHP'li ve terör sevici birçok hesap destek verirken kendi partilileri de boş durmadı. Liderlerini örnek alan partililer, Karahasanoğlu'na ağır ve çirkin hakaretler savurdu.

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