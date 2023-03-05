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Yerel Karşı şeritteki aracın üstüne çıktı!
Yerel

Karşı şeritteki aracın üstüne çıktı!

İstanbul, Beşiktaş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeritteki aracın üzerine çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 15:55:00 -
Karşı şeritteki aracın üstüne çıktı!

Kaza, saat 13.30 sıralarında Beşiktaş Büyükdere Caddesi Levent istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüp Koç idaresindeki 34 GAN 144 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Refüjdeki demir korkulukları parçalayan araç, ardından karşı şeride geçerek Murat Düzenli’nin kullandığı 34 JN 7705 plakalı hafif ticari aracın üzerine çıktı. Düzenli, yüzüne kırılan cam parçaları isabet etmesi sebebiyle yaralandı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Murat Düzenli sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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