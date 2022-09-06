Karpuz çekirdeklerini ayıklayıp kaynatın! Faydalarını duyunca şaşıracaksınız

Karpuzda yer alan ve ona kırmızı rengini veren likopen isimli madde aynı zamanda güçlü bir antioksidandır. Ancak karpuzun mucizeleri bununla da sınırlı değil. Az sonra okuyacaklarınızdan sonra karpuz çekirdeklerini bir daha çöpe atmayacaksınız.

Bazı marketlerde çekirdeği çıkarılmış dilim halinde karpuzlar satılır.

Herkes çekirdek ayıklamayı sinir bozucu bulurken aslında sağlığımıza faydalıdır.

Düşük kalorili olan karpuz çekirdekleri aynı zamanda bizlere bolca enerji veriyor. Karpuz çekirdekleri lif ve protein içermesinin haricinde eğer doğru kullanabilirseniz müthiş bir atıştırmalık haline getirilebiliyor.

Enerji verici karpuz çekirdeklerini salatada, müslide ve smoothielerde kullanabilirsiniz. Öte yandan yine çekirdekleri kızartarak çerez gibi tüketebilirsiniz.

Sizlere tavsiyemiz ile karpuz çekirdeği ve taze meyvelerle hazırlayabileceğiniz harika bir çay.

İşte hazırlanışı:

2 litre suyu kaynatın. 20-30 karpuz çekirdeğini çektirin ve 15 dakika kaynatın. Altını kısın ve soğuması için bekleyin. 150 gram karpuzu ve soğuttuğunuz çayı blender yardımıyla karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı sürahiye koyup buzdolabında bekletin.

Nasıl içiliyor:

1- Müthiş çayı iki gün boyunca için. Üçüncü günde ise içmeyin.

2- Sabah aç karnına için. Kahvaltıdan yarım saat sonra da içilebilir.

3- Çayı haftada iki gün ard arda, üçüncü gün hiç içmeyecek şekilde tüketin.

Sağlığınıza nasıl fayda ediyor?

1- Karpuz çekirdeğinde yer alan minerallerden biri de magnezyumdur. Her 4 gram karpuz çekirdeğinde 21 miligram magnezyum vardır. Magnezyumun enzimler, hücreler, kaslar, sinirler ve tansiyon için inanılmaz etkileri var. Ayrıca içinde yer alan protein ve kalsiyum metabolizmanızı düzenliyor.

2- Step to Health’te belirtilenlere göre karpuz çekirdekleri vücuttan zehir atmak için kullanılıyormuş. Böbrek taşları ve tansiyonu düzenlemekte de etkiliymişler.

3- Karpuz çekirdeği yer alan bir çayı tüketmek sindirim sisteminize de yararlı. Çekirdeğin içinde yer alan folik asit, sindirim için gerekli olan mide asidinin salgısını tetikliyor.

4- Gebe kalmak için folik asit son derece yararlıdır.