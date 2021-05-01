Karneler bu yıl ne zaman alınacak?
Okullar ne zaman açılacak, karneler ne zaman verilecek? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ve tam kapanma süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Ziya Selçuk açıkladı. Bu yıl karneler ne zaman alınacak?
Okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih, milyonlarca veli ve öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Eğitim öğretim takviminde tam kapanma süreci ile değişiklik yapıldı. Peki, karnelerin alınacağı tarih değişti mi?
Bu yıl karneler ne zaman alınacak?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim- öğretim kurumlarında 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar sürecek uzaktan eğitim sürecine ilişkin bilgi verdi. Bakan Selçuk, "Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak" dedi.
Buna göre okullar 2 Temmuz 2021 Cuma günü kapanacak ve 3 Temmuz’da yaz tatili başlamış olacak.