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Eğitim Karne ne zaman alınacak 2022 okullar ne zaman kapanacak?
Eğitim

Karne ne zaman alınacak 2022 okullar ne zaman kapanacak?

Milyonlarca öğrenci 11 Nisan itibariyle ikinci ara tatile girdi. İkinci ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek? Cuma günü nisan ara tatiline giren öğrenciler eğitin öğretime 18 Nisan'da tekrar devam edecek. Peki karne ne zaman alınacak? Okullar ne zaman kapanacak? 2022 karne ne zaman verilecek?

Yeniakit Publisher
2022-04-10 15:44:00 - 2022-04-10 15:45:40
Karne ne zaman alınacak 2022 okullar ne zaman kapanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı 1,5 yıl aradan sonra yüz yüze eğitime 6 Eylül'de başladı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci, birinci dönem ara tatillerini, 15-19 Kasım 2021'de yaptı. Ara tatilin ardından yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlandı.

İkinci ara tatil ne zaman bitecek?

Öğrenciler, 11-15 Nisan'daki ikinci ara tatile girdi. İkinci dönem 17 Haziran'da sona erecek 2021-2022 eğitim öğretim döneminin ikinci ara tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Okullar ne zaman kapanacak?

18 Nisan'da tekrar ders zili çalacak ve ikinci dönem kaldığı yerden devam edecek. Karne ne zaman alınacak? İkinci dönem, 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

LGS ne zaman?

8. sınıfların gireceği LGS sınavı da 5 Haziran 2022'de yapılacak.

YKS sınavı ne zaman?

2022 ÖSYM YKS TYT sınavı 18 Haziran, AYT sınavı da 19 Haziran'da gerçekleştirilecek.

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