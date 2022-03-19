Kariyerlerini birlikte mi noktalayacaklar!

Manchester United'a transfer olduğu günden beri sürekli eleştiri alan Cristiano Ronaldo'nun geleceği yavaş yavaş şekilleniyor... Teknik direktör Ralf Ragnick ile sorun yaşayan ve takımdaki genç oyuncular tarafından sevilmediği ortaya çıkan Ronaldo'nun önümüzdeki sezon ayrılacağı neredeyse kesinleşti. Bu olaydan sonra dünyanın en zengin kulüplerinden biri olan Paris Saint-Germain, Ronaldo'ya talip oldu. Fransız devi, Ronaldo ve Messi'yi aynı takımda buluşturmak istiyor...

Ronaldo yine gündem olmaya devam ediyor. Takımda geleceği sık sık tartışma konusu olan dünya yıldızı, önümüzdeki sezon takımdan ayrılacak. Teknik direktörüyle sorun yaşayan ve kulüpte mutsuz olan Ronaldo'nun yeni takımı bile neredeyse belli oldu...

HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEKLER

Ronaldo'nun takımdan ayrılma fikrinden sonra PSG harekete geçti. Bu sezon başında Messi'yi Barcelona'dan kopararak renklerine bağlayan Fransız devi, Ronaldo ile Messi'yi aynı takımda oynatma hayalini gerçekleştirmek üzere... PSG'nin başkanı Nasser Al-Khelaifi, gözünü kararttı. Ronaldo'yu gözüne kestireren Al-Khelaifi, sezon sonunda yıldız futbolcu ile masaya oturarak imza attıracak.

MBAPPE YERİNE GELECEK İDDİASI

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Mbappe'nin hala sözleşme imzalamaması, Real Madrid iddialarını doğruluyor. Fransız oyuncunun Real Madrid'e transfer olacağı kulislerde konuşulurken, PSG'nin Mbappe yerine Ronaldo'yu alarak taraftarlarını mutlu etmek istediği öğrenildi.

Ronaldo'nun PSG'ye transferi ciddi ciddi konuşulmaya başlamasının ardından sosyal medya da karıştı... Messi ile aynı takımda oynama fikrine sıcak bakmayan Ronaldo'nun sevenleri, yıldız oyuncunun sosyal medya hesaplarına yorum yağdırdı.