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Spor Kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi golünü Beşiktaş'a attı
Spor

Kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi golünü Beşiktaş'a attı

Sporting'in savunmacısı Sebastian Coates, Şampiyonlar Ligi kariyerinde ilk golünü Beşiktaş'a attı.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 08:46:00 -
Kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi golünü Beşiktaş'a attı

Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçında temsilcimiz Beşiktaş, Portekiz ekibi Sporting'i konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip Sporting 3-1 önde tamamladı. Portekiz ekibinin ilk 2 golünü 15 ve 27'de kafayla atan Sebastian Coates, kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi gollerini Beşiktaş'a karşı atmış oldu.

Karşılaşmayı Sporting, 4-1 kazandı. Portekiz ekibinin son golünü ise 89'da Paulinho attı.

Sporting'in diğer golünü ise 44'te Pablo Sarabia atarken Beşiktaş'ın golünü ise 24'te Cyle Larin kaydetti.

26 yaşındaki Kanadalı yıldız, Larin de kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi golünü attı.

Siyah-beyazlıların, ayrıca 45+1'de Alex Teixeira ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Beşiktaş'a 2 gol atan 31 yaşındaki Uruguaylı stoper Sebastian Coates, Şampiyonlar Ligi kariyerinde çıktığı 12 maçta ilk gollerini kaydetti.

Coates, bu sezon Sporting formasıyla 11 maça çıktı ve 2 gol attı.

 

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