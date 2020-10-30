Kariye Camii, İBB’li bürokrata battı!
CHP’nin Şefi İsmet İnönü döneminde ‘müze ve müze deposu’ olarak kullanılmak üzere cami vasfından kopartılan Kariye’nin Başkan Erdoğan’ın imzasıyla yeniden aslına rücu edecek olması CHP’li İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’a battı.
Hristiyanlığı sembol eden ikonaların namaz saatlerinde otomatik perdeyle kapatılacak olmasından rahatsız olan Polat, CHP’li genlerinden gelen İslam düşmanlığını kustu. Müslümanların ibadetinden ziyade Hristiyan fresklerin sözde sanatsal değerini düşünen Polat, “Fresk ve mozaiklerin kapatılması yapının karakterini ve sanatsal değerini öldürecek vasıfsızlıkta” dedi. Öte yandan; Diyanet, Fatih ilçesindeki caminin ibadete açılmasıyla ilgili hazırlıkların devam etmesi nedeniyle açılışın ertelendiğini duyurdu.