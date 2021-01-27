Karekod nedir, nasıl oluşturulur? Karekod nerelerde kullanılır?

Karekod, 1994 tarihinde Japonya’da Denso Wave tarafından piyasaya sunulan, iki boyutlu bir koddur. Karekodlar, klasik barkodlardan daha farklı olarak iki yönde de veri depolaması yapabilirken, bu sebeple daha çok bilgi barındırabilen barkodlardır. Ürünlerin, parçaların bilgilerini ve özelliklerini kendinde saklayan bu teknoloji barkod teknolojisinin devamı sayılır.

İlaç kutularında karekod

Dünyada ilk kullanım alanı olarak araçları üretim esnasında daha iyi bir şekilde takip etmek amacıyla kullanılan sistem, parçaların yüksek hızla taranmasına ve tanınmasına sebep oluyordu. Gittikçe diğer sektörlerde de kullanıma giren Karekod Teknolojisi, Türkiye'de ilk olarak ilaç kutularında ve ambalajlarında kullanılan ve kullanılmasına zorunluluk getirilen karekodlar günümüzde birçok ürünün ambalajında bulunuyor.

Karekod nasıl oluşturulur?

Herkes çok basit bir şekilde karekod oluşturabilir. Karekod oluşturmak için bu hizmeti veren birçok web sitesi ve uygulama bulabilir, kendi ürünlerinizi, sosyal medya ağlarınızı ve web sayfalarınızı karekod haline getirebilir ve insanlarla paylaşabilirsiniz. Örnek olarak QRStuff veya QR Code Generator isimli sitelerden karekod oluşturabilirsiniz. Ayrıca bu karekodları mobil cihazlarınıza yükleyeceğiniz Karekod okuyucu programlar (QR Droid, Scan vb.) ile okutabilir, karekodların içeriğini görebilirsiniz.

Karekodlar nerede kullanılır?

- Website tanıtımlarında link bağlantısı verebilirsiniz.

- Alışveriş ürünlerinde kullanılabilir.

- Belirli kodlar ile SMS yollamak amaçlı kullanabilirsiniz.

- Tabela ve reklamlarda kullanılabilir.

- Bilet vb belgelerde kullanılabilir.

- Tanıtım bilgileri için uzun uzun sayfalar yerine karekod kullanılabilir.

- İlaç küpürlerinde kullanılabilir.

- Fabrikalarda ve üretim tesislerinde hata tespiti ve parça, ürün izlenmesi için kullanılabilir.