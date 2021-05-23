KARDEMİR, mali yapısıyla güven tazeledi

Özellikle bu yılın ilk çeyreğinde piyasaların beklentisi üzerinde kar açıklamasıyla öne çıkan şirketin, güvenilir ve sürdürülebilir yapısının pekiştiği bildirildi. Fabrikanın yerel pazarda güçlü mevcudiyet ve sektör tecrübesiyle yerel ve uluslararası düzeyde güvenilir ve köklü iş ilişkileri kurduğu aktarılar açıklamada, şunlar kaydedildi: “2020 yılı 4. çeyrek ve 2021 yılı 1. çeyrek boyunca güçlü satış gelirleri ve FAVÖK büyümesini sürdürmesi, yüksek kar üretimi, etkin bilanço yönetimi, güçlü nakit akışıyla desteklenen sağlam mali yapısı, sermaye piyasası kanununa tabi bir kurum olarak kurumsal yönetim ilkeleri ışığında şeffaflığının artması, dış etkenlerdeki dalgalanmaların gelir ve karlılık rakamlarını etkilemesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla süregelen küresel ekonomik yavaşlamanın çelik fiyatlarını, talebi ve yatırım planlarını etkilemesi gibi kriterler göz önüne alınarak aşağıdaki derecelendirmeler yapılmıştır: Uzun vadeli uluslararası yabancı para notu BB+, uzun vadeli uluslararası yerel para notu BB+, uzun vadeli ulusal notu AA-, kısa vadeli uluslararası yabancı para B, kısa vadeli uluslararası yerel para notu B, kısa vadeli ulusal notu A-, desteklenme notu 2 ve ortaklardan bağımsızlık notu A.” Değerlendirmede, operasyonel alandaki iyileşmenin yanı sıra ürün satış fiyatı artışının etkisiyle ve operasyonel verimlilikle karlılıkta artışın dikkati çektiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi: “Operasyonel nakit oluşturma, üretim kapasitesinin öngörülebilir seviyeye gelmesi, borç düzeyinin azalması ve yabancı para pozisyonu kaynaklı risklerde azalma, demir yolu tekerleği yatırımından ve mühendislik çeliği ürünlerinden beklenen yüksek kar marjı, sektördeki konumlanan pazar payı, nakit akımının likidite yönetimini kolaylaştırması, varlık kalitesi, azalan yatırım maliyeti, kurumsallaşmaya yönelik sürdürülebilirlik politikaları, güçlü ve istikrarlı yönetim kadrosuyla alınan notların yüksekliği KARDEMİR’in güçlü finansal ve kurumsal yapısını ortaya koydu. JCR Avrasya’nın yapmış olduğu değerlendirmeyle yönetim kurulumuz, profesyonel üst yönetimimiz ve tüm çalışanlarımızla KARDEMİR, daha şeffaf, inovatif, sürdürülebilir, yatırımcı dostu güvenilir bir şirket haline dönüşümüne devam edecek.”