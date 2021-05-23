  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Mustafa Şentop açıkladı: Akçakoca müftüsü açığa alındı
Terörist İsrail'den Gazze'ye açılan sınır kapılarını kapatma kararı!
Osmaniye’de deprem
İran'da bir fabrikada patlama: Yaralılar var
Ekonomi KARDEMİR, mali yapısıyla güven tazeledi
Ekonomi

KARDEMİR, mali yapısıyla güven tazeledi

Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme, Karabük Demir Çelik Fabrikalarını (KARDEMİR) konsolide mali veriler üzerinden değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 21:40:00 -
KARDEMİR, mali yapısıyla güven tazeledi

Özellikle bu yılın ilk çeyreğinde piyasaların beklentisi üzerinde kar açıklamasıyla öne çıkan şirketin, güvenilir ve sürdürülebilir yapısının pekiştiği bildirildi. Fabrikanın yerel pazarda güçlü mevcudiyet ve sektör tecrübesiyle yerel ve uluslararası düzeyde güvenilir ve köklü iş ilişkileri kurduğu aktarılar açıklamada, şunlar kaydedildi: “2020 yılı 4. çeyrek ve 2021 yılı 1. çeyrek boyunca güçlü satış gelirleri ve FAVÖK büyümesini sürdürmesi, yüksek kar üretimi, etkin bilanço yönetimi, güçlü nakit akışıyla desteklenen sağlam mali yapısı, sermaye piyasası kanununa tabi bir kurum olarak kurumsal yönetim ilkeleri ışığında şeffaflığının artması, dış etkenlerdeki dalgalanmaların gelir ve karlılık rakamlarını etkilemesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla süregelen küresel ekonomik yavaşlamanın çelik fiyatlarını, talebi ve yatırım planlarını etkilemesi gibi kriterler göz önüne alınarak aşağıdaki derecelendirmeler yapılmıştır: Uzun vadeli uluslararası yabancı para notu BB+, uzun vadeli uluslararası yerel para notu BB+, uzun vadeli ulusal notu AA-, kısa vadeli uluslararası yabancı para B, kısa vadeli uluslararası yerel para notu B, kısa vadeli ulusal notu A-, desteklenme notu 2 ve ortaklardan bağımsızlık notu A.” Değerlendirmede, operasyonel alandaki iyileşmenin yanı sıra ürün satış fiyatı artışının etkisiyle ve operasyonel verimlilikle karlılıkta artışın dikkati çektiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi: “Operasyonel nakit oluşturma, üretim kapasitesinin öngörülebilir seviyeye gelmesi, borç düzeyinin azalması ve yabancı para pozisyonu kaynaklı risklerde azalma, demir yolu tekerleği yatırımından ve mühendislik çeliği ürünlerinden beklenen yüksek kar marjı, sektördeki konumlanan pazar payı, nakit akımının likidite yönetimini kolaylaştırması, varlık kalitesi, azalan yatırım maliyeti, kurumsallaşmaya yönelik sürdürülebilirlik politikaları, güçlü ve istikrarlı yönetim kadrosuyla alınan notların yüksekliği KARDEMİR’in güçlü finansal ve kurumsal yapısını ortaya koydu. JCR Avrasya’nın yapmış olduğu değerlendirmeyle yönetim kurulumuz, profesyonel üst yönetimimiz ve tüm çalışanlarımızla KARDEMİR, daha şeffaf, inovatif, sürdürülebilir, yatırımcı dostu güvenilir bir şirket haline dönüşümüne devam edecek.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Koca duyurdu! Bir meslek grubu daha aşılanacak
Gündem

Bakan Koca duyurdu! Bir meslek grubu daha aşılanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir meslek grubunun daha aşılanmaya başlayacağını duyurdu.
Sedat Peker'in babası kim? Sedat Peker’in babası kimdir nerelidir?
Biyografi

Sedat Peker'in babası kim? Sedat Peker’in babası kimdir nerelidir?

Orgaznize sut örgütü lideri Sedat Peker, babası Poker Ahmet lakaplı Ahmet Peker’dir. Sedat Peker ve ailesi aslen nerelidir? Organize suç örg..
Saldırı girişiminde bulunan teröristler öldürüldü
Aktüel

Saldırı girişiminde bulunan teröristler öldürüldü

Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay