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Ekonomi KARDEMİR Küresel Metal Ödülleri’nde finale koşuyor
Ekonomi

KARDEMİR Küresel Metal Ödülleri’nde finale koşuyor

Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 2021 Global Metal Awards’ın (2021 Küresel Metal Ödülleri) “Yükselen Yıldız Şirket” kategorisinde, uluslararası arenada finalist altı aday arasında yer aldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 08:55:00 -
KARDEMİR Küresel Metal Ödülleri’nde finale koşuyor

KARDEMİR’den yapılan açıklamada, şirketin, Londra merkezli S&P Global Platts’ın bağımsız olarak düzenlediği organizasyonda uluslararası arenada finalist altı adaydan biri olarak diğer tüm kategoriler de dahil olmak üzere Türkiye’den yer alan tek şirket olduğu aktarıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Dünya metal sektöründe, endüstriyi ileriye taşımak için yeni teknolojileri ilerletmek, pazarları dönüştürmek ve yerleşik gelenekleri yeniden değerlendirmek için girişimci bir ruh sergileyen şirketlerin yer aldığı, S&P Global ödüllerinde şirketimiz, vizyoner yönetim anlayışının dünya pazarına yansımasıyla ön plana çıkmıştır. Şirketimiz, bu yılın ilk çeyreğinde birçok aracı kurumun beklentilerinin üzerinde açıkladığı karla sadece yükselen piyasanın değil, aynı zamanda istikrarlı yönetim anlayışının da etkisini ortaya koydu. Güçlü kurumsal yapısı ve kararlı yönetim anlayışıyla değerlendirilen şirketimiz, finansal sonuçlar, inovasyon, ürün kalitesi, güvenlik, sürdürülebilirlik, stratejik vizyon gibi kriterler göz önünde bulundurularak adaylığa layık görüldü.”

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