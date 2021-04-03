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Ekonomi KARDEMİR ile başlayan ağır sanayi yolculuğunda 84. Yıl
Ekonomi

KARDEMİR ile başlayan ağır sanayi yolculuğunda 84. Yıl

Ulusal sanayileşme hamlesi kapsamında 3 Nisan 1937’de, o dönem 13 haneli bir köy olan Karabük’te kurulan demir çelik fabrikasıyla ağır sanayi yolculuğuna başlayan Türkiye, bugün çelik üretiminde önde gelen ülkeler arasında yer alıyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 17:12:00 -
KARDEMİR ile başlayan ağır sanayi yolculuğunda 84. Yıl

3 Nisan 1937’de temelleri atılan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 10 Eylül 1939’da ilk Türk demirini üretti.

Fabrikalar kuran fabrika

Üretime başladığı andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti’nin imarında son derece önemli görevler üstlenen ve sadece 150 bin ton kapasiteyle çalışan KARDEMİR, ülkenin dört bir köşesindeki tersane, liman, baraj, petrokimya tesisi, köprü, spor salonu ve endüstriyel tesislerin proje, imalat ve montajını gerçekleştirdi, bugün ülkenin en büyük kuruluşları arasında yer alan ERDEMİR ve İSDEMİR gibi entegre demir çelik fabrikalarının da kurulmasında rol aldı. “Fabrikalar Kuran Fabrika” unvanını alan KARDEMİR, zaman içinde sağladığı istihdamla Türkiye’de kuruluşunu kutlayan tek il Karabük’ü ortaya çıkardı. Bölgesindeki ülkeler içinde en büyük, ülkedeki tek ray ve tren tekeri üreticisi konumunda olan KARDEMİR, son yıllarda milyonlarca dolar yatırım yaparak ülkenin savunma sanayisi ve otomotiv alanına da destek vermeye başladı.

Avrupa'nın en büyüğü

ERDEMİR ve İSDEMİR gibi entegre demir çelik fabrikalarının yanında 25’in üzerindeki ark ocaklarıyla yılda 3 milyon ton üretim kapasitesiyle Türkiye’nin demir ve çelik üretimine önemli katkı sunan KARDEMİR, ağır profil, kalın kangal üretiminde ülkenin tek milli markası konumunda bulunuyor. Türkiye, KARDEMİR ile başlayan çelik üretiminde geçen yıl 35,8 milyon ton ile Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise 7. büyük çelik üreticisi konumuna yükseldi. Her yıl 3 Nisan’da KARDEMİR’in temelinin atılışı ve Karabük’ün kuruluşunun yıl dönümü kutlanıyor.

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