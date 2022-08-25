Karbonatın 10 faydası: Karbonatlı su nasıl yapılır? Karbonatlı su nasıl içilir? Aç karnına için!

Rahatsızlık verici birçok problemin üstesinden gelen karbonat, vücudun pH seviyesini düzenler. Unutmayın ki birçok hastalık pH seviyesindeki dengesizlik sonucu ortaya çıkar. Her gün aç karnına karbonatlı su içerek sağlık sorunlarına karşı önlem alabilirsiniz çünkü devamlı olarak bunu tüketince hidroklorik asit içeren mide nötralize olur. Karbonatlı su faydaları ve yapılışı...

En eski tedavi yöntemlerinden biri olan karbonatlı su vücudu çeşitli hastalıklara karşı bir kalkan gibi koruyor.

Karbonatlı suyun faydaları

Karbonat su içerisinde çok kolay şekilde çözüle özelliğine sahiptir. Herhangi bir yan etkiye sahip olmaması, gösterilen ilgiyi arttıran sebepler arasında yer alıyor. Karbonatlı Su vücudun pH dengesini koruyor. Bunun yanında, obezite sorununa, kansere, migrene ve daha pek çok sağlık sorununa çözüm oluyor.

Karbonatlı su nasıl yapılır?

Karbonatlı su hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler içme suyu ve karbonattır. Bir litre içme suyunun içerisine bir çay kaşığı karbonat ekleyerek iyice karıştırın.

Karbonatlı su nasıl içilir?

Karbonatlı suyu sabahları aç karnına bir bardak suya 1 tatlı kaşığı karbonat ekleyerek tüketebilirsiniz. Günde en fazla 2 kez içmeniz tavsiye edilir.

Karbonatın 10 faydası

1- KARBONATIN DİŞLER UZERİNDEKİ ETKİSİ

Karbonatla düzenli olarak gargara yapmak, dişlerimizde oluşan lekelerin azalmasında, bize yardımcı olur, ayrıca dişleri beyazlatma etkisi vardır.

2- KARBONATIN KİŞİSEL BAKIMA FAYDALARI

Koltuk altı kararma problemi yaşayanlar, bir miktar karbonat ve limonu karıştırıp sürerlerse bu sorunun kolaylıkla ortadan kalktığını göreceklerdir.

3- KARBONATIN CİLDİMİZ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Cilt bakımında da karbonat önemli bir yer tutar. Bir miktar su ile karıştırıp cildimize uyguladığımız da, gözle görülür bir şekilde cildimizin parlaklık kazandığını fark ederiz.

4- SAÇLARDA KARBONAT FARKI

Karbonatın bir başka faydası da saçlaradır. Özellikle kepekli saçlara, saçlar yıkandıktan sonra karbonat ile masaj yapılırsa hem kepek sorunu çözülür, hem de saç derimiz rahatlar.

5- KARBONATI EV TEMİZLİĞİNDEKİ YERİ

Karbonat ev temizliği için de önemli bir yer tutar. Bütün evin temizliği için güvenle kullana bilirsiniz. Bakteriler ile maytların en fazla barındığı yüzey olan halıları karbonatla basit bir şekilde temizlenebilir. 1 su bardağı (200 ml) karbonat, 1 fincan (90 ml) mısır nişastası, 1 fincan (90 ml) kuru nane, 1 yemek kaşığı (10 ml) karanfil tozunu uygun bir kap içinde iyice karıştırarak kirlenen halıya eşit miktarda fırça ile bol miktarda serpin.

Karbonatı ocak temizliğinde de kullanabilirsiniz. Oldukça inatçı olan ocak lekelerini çıkarmak için karbonatın yanı sıra sirke kullanın. Lekeli yüzeyin üstüne sirke döktükten sonra karbonat ile kaplayın. Sonrasına ise ılık su ile bandırılan bir bez ile ocağa tüm karışımı yayınız. Ocağınızı gece boyunca bekletiniz. Sabah olduğunda ocağın üzerini kağıt havlu ile silin. Önemli: Çok bastırmamaya dikkat edin, ocağınız çizilmesin.

6- KARBONAT YANMIŞ ÇAYDANLIK VE TENCERELER İÇİN TAM BİR HARİKA

Bazen hayatın koşturmacasına dalıp, tencere veya çaydanlıkları ocakta unutarak, yanmasına sebep oluruz. Böyle durumlarda panik yapmaya hiç gerek yok. Çünkü elimiz de çok güçlü bir silah, yani karbonatımız var. Eğer tencere veya çaydanlığımızın sadece içi yandıysa, içine su ve karbonat koyup ocakta kaynatalım. Yanıklar ve tortular karbonatın etkisiyle tencerenin dibinden kolaylıkla çıkacaktır. Eğer dışında da yanıklar ve kararmalar varsa büyük bir tencereye su doldurup içine limon tuzu ve karbonat ekleyelim. Yanmış tencere veya çaydanlığımızı (çaydanlığımızın sapları tencereye sığmaya bilir. Tornavidayla çıkarta bilirsiniz.) büyük bir tencerenin içine alıp lekeler çıkana kadar kaynatalım. Bu yöntem saten çaydanlık ve tencereler için de etkilidir.

7-KARBONATLI SU İÇMEK

Rahatsızlık verici birçok problemin üstesinden gelen karbonat, vücudun pH seviyesini düzenler.

8- SÜS EŞYALARINDADA KARBONAT ÖNEMLİ

Gümüş renkli eşyalarımız da zamanla kararır ve paslı, hoş olmayan görüntülere sebep olur. Birçok şey de olduğu gibi burada da karbonat bizlere yardımcı olur. Biraz koyu kıvamlı karbonatlı su ile kararmış gümüş renkli süs eşyalarınızı tertemiz yapabilirsiniz.

9- TATLILARDA KARBONAT KULLANIMI

Karbonat mutfakta da bizlerin kurtarıcısıdır hanımlar. Diyelim kek yapacağız ve evde kabartma tozu kalmamış, o zaman karbonatı devreye sokuyoruz ve muhteşem sonuçlar elde ediyoruz. Ayrıca karbonat hamur işlerinin daha uzun süre dayanıklı olmasını sağlar

10- KARBONATIN YEMEKLERDE KULLANIMI

Çocuklar gibi yetişkinler de köfteye bayılır. Köftelerinizin kabarması ve yumuşacık olması için işin sırrı az miktar karbonatta saklı.

KARBONATIN ETKİSİ NASIL ARTTIRILIR

Kabartma tozu yerine, karbonat kullanırken bir miktar limon suyu eklemek, karbonatın etkisini arttırır.

KARBONAT VE KABARTMA TOZU ARASINDAKİ FARK

Kabartma tozu ve karbonat yapısal olarak birbirinden farklıdır. Karbonatın içinde saf sodyum bikarbonat denilen kimyasal bir madde bulunur. Kabartma tozunun içinde ise sodyum bikarbonatın haricinde asit de mevcuttur.

Yemeklerde, temizlikte, cilt ve genel sağlık için pek çok doğal kullanım alanı mevcut. Ancak, birçok yerde kullanılan karbonatı asla kullanmamanız gereken yerlerde var.

Karbonatı, temizlik için kullanıyorsanız, aşağıdaki listeye bir göz atın. Çünkü, doğal temizlik yapacaksınız diye, onlara zarar da verebilirsiniz. Karbonatla temizlik yapmanın kolaylıkları

ALÜMİNYUM TENCERE

Birçok metal yüzeyi karbonat ile temizleyebilirsiniz ama alüminyum tencere temizliğinde karbonat kullanırken dikkatli olun. Hızlı ve ovalamadan kullanıp durularsanız, olabilir. Ancak tencerede uzun süre karbonatı bekletirseniz oksitlenmeye neden olabilir.

Asla karıştırılmaması gereken temizlik ürünleri.

ANTİK GÜMÜŞ

Gümüşleri temizlerken, karbonat ve alüminyum folyo kullanırsanız, gümüşleri parlatmak yerine kararmalarına neden olabilirsiniz. Çünkü aşındırıcıdır ve gümüşün yüzeyi mahvedebilir.

ALTIN KAPLAMA SERVİS PARÇALARI

Altın çatal-bıçak takımlarınız aslında gerçek altın değildir ve kabartma tozu zımpara etkisi yaparak kolayca çizilmelerine neden olur. Evinizin temizliği için doğal temizlik maddeleri

MERMER YÜZEYLER

Mermer yüzeyler için sürekli karbonat kullanmak, hafif aşındırma özelliği nedeniyle bir süre sonra yüzeyde çizilmeler meydana getirebilir.

Karbonat Neden Yapılıyor?

Karbonat kimyasal tepkimeler sonucunda üretilen bir tür madde olarak açıklanabilir. Beyaz renkli kristal özellikli bir toz olarak tanımlanması doğru olur.

Saça karbonat sürmek veya Karbonat saça zarar verir mi?

Karbonat, saç derisini temizler. Saçın pH seviyesini dengeler, yağlanmaya engel olur. Saç derisinde oluşabilecek kötü kokuların önüne geçer. Kepeklenmeyi önler, var olan kepekleri de yok eder. Bir çay kaşığı karbonat şampuana karıştırılır ve normal şampuan uygulamasında olduğu gibi saça uygulanır.

Karbonat, mutfakta daha çok unlu mamüller için kullanılmasına rağmen ... Eşyalarınızda kullanılan fazla

Karbonat ne işe yarar Nerelerde Kullanılır?

Halk dilinde ve gündelik yaşamda karbonat olarak bilinen “sodyum bikarbonat” kimyasal bir bileşimdir. Kimyasal formülüyse; “NaHCO3” şeklindedir. Anti asit özelliğe sahip olan karbonat, mutfaklarda yaygın biçimde kabartma tozu olarak hamur işlerinin kabartılması için kullanılır.

Dikkat! Vücudunda ödem problemi olanlar için gıda kullanımında fazla miktarlarda karbonat kullanımı tavsiye edilmemektedir.