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Yerel

Karayoluna inen anne domuzun yavrularını koruma çabası

Tunceli’de 3 yavrusuyla karayoluna çıkan domuzun yavrularını araçlardan koruma çabası cep telefonu ile görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 11:08:21 -
Karayoluna inen anne domuzun yavrularını koruma çabası

Tunceli’de 3 yavrusuyla karayoluna çıkan domuzun yavrularını araçlardan koruma çabası cep telefonu ile görüntülendi.


Tunceli-Elazığ karayolu Atatürk Mahallesi mevkiinde 3 yavrusuyla birlikte anne domuz 3 yavrusu ile karayoluna indi. Karayolunda ilerleyen anne domuzun, yavrularını araçlardan koruma çabası dikkat çekti. Karayolunda bir süre ilerleyen domuzlar daha sonra sürücülerin de yol vermesiyle yolun karşı tarafına geçmeyi başardı. O anları vatandaşlardan Erkan İnanç cep telefonu kamerasıyla kaydetti.


Görüntülerde anne domuzun, bir yandan karayoluna dağılan yavrularını bir arada tutmaya çalışması diğer yandan araçların yavrularına çarpmaması için sarf ettiği çaba dikkat çekti.

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