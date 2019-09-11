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Karayolu kenarlarında yabani ot temizliği

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Karayolları Yol Bakım ekipleri tarafından Hisarcık-Emet karayolu kenarları yabani otlardan temizleniyor.

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:41
Karayolu kenarlarında yabani ot temizliği

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Karayolları Yol Bakım ekipleri tarafından Hisarcık-Emet karayolu kenarları yabani otlardan temizleniyor.


Hisarcık- Emet karayolu kenarlarında ve köprü girişinde uzayarak sorun oluşturan yabani otlar, Emet Karayolları 148.Şube Şefliğine bağlı Yol Bakım ekipleri tarafından kesilerek temizleniyor. Ayrıca yol güzergahında bulunan Koca köprü üzerinde biriken toprak ve çöpler de temizlenip bakımı yapılıyor.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:41
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