Karayolları duyurdu! O otoyollarda çalışma yapılacak

Hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanacak? 15 Kasım’da hangi yollar kapalı olacak? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) açıkladı. İşte ayrıntılar…

İşte Türkiye genelinde yol durumu:

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun O-6/13 Km:008 ile O-6/20 Km:003 (Proje Km: 116+250-192+050) arasında muhtelif kesimlerde bakım-onarım çalışmaları kapsamında çalışma programına göre trafik işaretlemesi Çanakkale - Tekirdağ istikametlerinde bant aktarma yapılacak olup, trafik akışı karşı yönden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolunun 0-3.km.leri arası Çanakkale istikameti (O33/03-003 ile O33/A1-1-000 KKN arasında) 06-11.2026-31.12.2026 tarihlerinde emniyet şeridi ile sağ şeritler trafiğe kapatılacak olup ulaşım orta sol şeritten sağlanmaktadır.

Ankara-Niğde Otoyolu, İncek yolu üst yapı çalışması nedeniyle Ankara İstikameti Sol Şerit Kapatılarak Trafik Kontrollü Olarak Diğer Şeritten Verilmektedir.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 44. km. sinde bulunan Akyazı Tünelinin bölünmüş yolun Akçaabat-Trabzon yönündeki tüpünde yapılacak olan drenaj sistemleri temizlik ve bakım çalışması nedeniyle 16.11.2026 ile 20.11.2026 tarihleri arası, 00:00-05:00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 44-48.km.leri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Samsun-Ordu yolunun 9-12.km.leri arasında (Belediye Evleri Katlı Yol) yapılacak köprü bakım onarım çalışmaları nedeniyle katlı yolun Samsun istikameti trafiğe kapatılacak olup, ulaşım alt yoldan sağlanmaktadır.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 1-4.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanmaktadır.

Antalya-Manavgat yolunun 0-6.km.leri arasında Antalya İlinde yapılan COP 31 İklimlendirme Zirvesi nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Balıkesir- İzmir yolunun 18-19.km.arasında 04.11.2026 tarihinden itibaren köprü genleşme derzi bakım onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun İzmir- Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Balıkesir-İzmir istikametinden iki yönlü sağlanmaktadır.

Çankırı-Ankara yolunun 4-12.km.leri arasındaki (Acısu Varyantı) dolgu iyileştirme ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 30.10.2026 tarihi itibariyle yol trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım Süleymanlı Köyü bağlantısından eski Çankırı-Ankara yolundan sağlanmaktadır.