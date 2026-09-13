Karayolları duyurdu: Ankara Çevre Otoyolunun Eskişehir istikameti trafiğe kapatıldı

Hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanacak? 13 Eylül’de hangi yollar kapalı olacak? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) açıkladı. İşte ayrıntılar…

İşte yurt genelinde yol durumu:

O-4 TEM Otoyolu Kandıra Ücret Toplama İstasyonunda, gişe adaları ve kanopilerin yıkılması çalışmaları yapılacaktır. 13.09.2026 tarihinde (Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece) 00:00 – 07:00 saatleri arasında Otoyol giriş ve çıkış platformları trafiğe kapatılacaktır. Otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü olarak sağlanacaktır.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dâhil) O5/21 km:07 ile O5/21 km:10 kontrol kesim numaraları arasında (Proje km: 307+200 – 309+600) bakım ve onarım çalışması yapılması planlanmaktadır. Söz konusu çalışmalar kapsamında, İzmir istikametindeki sağ şerit trafiğe kapatılacaktır. Çalışmalara 03.09.2026 tarihinde başlanmış olmakla beraber çalışmaların 03.10.2026 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.

Mersin-Çeşmeli Otoyolu Kuyuluk Kavşağında yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle Kuyuluk-Mersin ve Kuyuluk-Erdemli istikametine bağlantı sağlayan kavşaklar ulaşıma kapatılmış olup, yapılan üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Ankara Çevre Otoyolunun O-20/7 4-2-4.km.leri arası (İç Daire) Eskişehir istikameti üstyapı onarımı nedeniyle trafiğe kapatılacaktır. Bahse konu kesim 07.09.2026 – 18.09.2026 tarihleri arasında trafiğe kapatılacak olup çalışmalar süresince trafik Samsun (Dış Daire) istikametinden çift yönlü (2 gidiş 2 geliş) ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Sinop-Samsun yolunun 49-53.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılacak olup, ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Kırıkkale-Yozgat yolunun 0-20.km.leri arasında bordür çalışması olduğundan muhtelif yerlerde şerit daraltılması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Gümüşhane-Bayburt İl Sınırı-Bayburt yolunun 15-18.km.leri arasında yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Bursa- İnegöl--(Bursa-Bilecik) İl Sn. Devlet yolunun 52-56.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak, trafik akışı Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Kangal- Alacahan- Hekimhan yolunun 3- 8.km.leri arasında yol yapım yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Ardahan-Şavşat yolunun 16-22.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.