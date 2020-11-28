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Spor Karate Federasyonu bünyesinde "Yurtdışı İlişkiler ve Koordinasyon Üst Kurulu" kuruldu
Spor

Karate Federasyonu bünyesinde "Yurtdışı İlişkiler ve Koordinasyon Üst Kurulu" kuruldu

Yeniakit Publisher
2020-11-28 15:41:24 -
Karate Federasyonu bünyesinde "Yurtdışı İlişkiler ve Koordinasyon Üst Kurulu" kuruldu

ANKARA (AA) - Türkiye Karate Federasyonu bünyesinde Yurtdışı İlişkiler ve Koordinasyon Üst Kurulu'nun (YİKÜK) kurulduğu bildirildi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türk karatesini dünyaya tanıtmak ve yurt dışındaki Türk karatecileri milli takıma kazandırmak amacıyla oluşturulan kurula İbrahim Altınova, Kasım Keleş, İlhan Değirmenci, Mustafa Altınok ile Zübeyir Şahin seçildi.

Tüzükte kurulun kuruluş amacı, yurtdışında yapılacak çalışmalar ile Türk sporu ve karate camiasının çıkarlarını korumak, bu çerçevede federasyon ve sporcuların yurtdışında temsilciliğini yapmak olarak açıklandı.

Buna göre, YİKÜK dünyanın farklı ülkelerinde bulunan Türk spor kulüpleri ile istişarelerde bulunacak ve uluslararası ilişkilerde iletişim ve koordinasyonu sağlayacak. Ayrıca yurtdışındaki yetenekli karateciler tespit edilerek bu sporcuların Türk milli takımlarına kazandırılması için çalışılacak.

Açıklamada, bu amaç doğrultusunda yurtdışındaki Türk karatecilerin istatistiki verileri toplanarak bir 'bilgi bankası'nın oluşturulacağı ifade edildi.



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