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Ekonomi Karasu’da belediyeye ait araçlar ihale ile satışa çıktı
Ekonomi

Karasu’da belediyeye ait araçlar ihale ile satışa çıktı

Sakarya Karasu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde bulunan 7 adet araç toplu olarak paket halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık artırma usulü ile satılacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 15:25:00 -
Karasu’da belediyeye ait araçlar ihale ile satışa çıktı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilanda belirtilen 7 adet aracın satışı, Belediyenin 06.04.2021 tarih ve 30 sayılı Meclis kararı ile onaylanmış olup, araçların cinsi, marka, tip, model, renk, motor, şasi numaraları ve Fen İşleri Müdürlüğünce tespit edilen muhammen bedeli (KDV Hariç) ve % 3 geçici teminat  bedeli üzerinden toplam 7 adet aracın toplu olarak paket halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre satış işleminin  muhammen toplam bedeli olan  193.700,00 TL.(KDV hariç) üzerinden açık arttırma usulü ile 27.07.2021 tarih ve saat 14.00’de belediye hizmet binasında yer alan meclis salonunda ihale ile satılacak.

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