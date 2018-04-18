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Kararı duyan HDP böyle çöktü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı erken seçim kararı en çok HDP'li vekilleri üzdü.

18 Nisan 2018 Çarşamba 21:32
Kararı duyan HDP böyle çöktü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beştepe’de bugün ‘erken seçim’ gündemiyle bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Erdoğan, kameraların karşısına geçti ve merakla beklenen o açıklamayı yaptı. Erdoğan, erken seçim için düşünülen tarihi 24 Haziran 2018 olarak açıkladı.

HDP'Lİ VEKİLLERİN MORALLER BOZULDU

Seçim kararı sonrası Meclis Genel Kurulu'nda bulunan milletvekilleri de kendi aralarında kararı değerlendirirken, HDP'li vekillerin düşünceli ve üzgün halleri yüzlerine yansıdı.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 21:32
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