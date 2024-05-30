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Spor Kararı aldı! O iddialara yanıt... Okan Buruk'a: 2.Barış Alper Yılmaz olur! Sürpriz transfer gelişmesi
Spor

Kararı aldı! O iddialara yanıt... Okan Buruk'a: 2.Barış Alper Yılmaz olur! Sürpriz transfer gelişmesi

Yeniakit Publisher
2024-05-30 08:47:00 - 2024-05-30 08:50:20
Kararı aldı! O iddialara yanıt... Okan Buruk'a: 2.Barış Alper Yılmaz olur! Sürpriz transfer gelişmesi

Galatasaray kulübü, kararı verdi: Önümüzdeki sezon 14'den 12'ye düşecek olan yabancı kuralından sonra transferde rotayı yerlilere çevirecek.

Galatasaraylı yetkililer bu doğrultuda Süper Lig, 1.Lig ve Avrupa'da oynayan gurbetçi oyuncuları radarına aldı.

ÖNE ÇIKAN İSİM: GÖKDENİZ BAYRAKDAR

Galatasaray scout ekibi, Bodrum FK forması terleten Gökdeniz Bayrakdar'ı teknik direktör Okan Buruk'un önüne sundu: 'Potansiyeli çok iyi, 2.Barış Alper Yılmaz olur' notu eklendi.

22 yaşındaki Gökdeniz, sol ayağını kullanıyor. Kanat ve forvet bölgelerinde forma terletiyor.

Bu sezon Ege ekibiyle çıktığı 37 maçta 8 gol atıp 5 asistlik katkı verdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1.7 milyon Euro'luk piyasa değeri var. Bonservisinin yüzde 50'si Bodrum'da yüzde 50'si Antalyaspor'da yer alıyor.

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