Kararı aldı! O iddialara yanıt... Okan Buruk'a: 2.Barış Alper Yılmaz olur! Sürpriz transfer gelişmesi
Galatasaray kulübü, kararı verdi: Önümüzdeki sezon 14'den 12'ye düşecek olan yabancı kuralından sonra transferde rotayı yerlilere çevirecek.
Galatasaraylı yetkililer bu doğrultuda Süper Lig, 1.Lig ve Avrupa'da oynayan gurbetçi oyuncuları radarına aldı.
ÖNE ÇIKAN İSİM: GÖKDENİZ BAYRAKDAR
Galatasaray scout ekibi, Bodrum FK forması terleten Gökdeniz Bayrakdar'ı teknik direktör Okan Buruk'un önüne sundu: 'Potansiyeli çok iyi, 2.Barış Alper Yılmaz olur' notu eklendi.
22 yaşındaki Gökdeniz, sol ayağını kullanıyor. Kanat ve forvet bölgelerinde forma terletiyor.
Bu sezon Ege ekibiyle çıktığı 37 maçta 8 gol atıp 5 asistlik katkı verdi.
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1.7 milyon Euro'luk piyasa değeri var. Bonservisinin yüzde 50'si Bodrum'da yüzde 50'si Antalyaspor'da yer alıyor.