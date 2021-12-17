Karar'dan rezil asgari ücret başlığı: Başkasının kasasından...

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2022 yılı başından geçerli olacak yeni asgari ücret yüzde 50,5 artışla 4 bin 253 lira oldu. Bu artış enflasyonun 29.2 puan üzerinde gerçekleşti. 1 Ocak 2022 itibariyle asgari ücret brüt 5004 lira, net 4253 lira 4 kuruş oldu. Tarihi bir adım atılarak asgari ücretliler üzerindeki gelir vergisi ve damga vergisi yükü kaldırıldı. Vergi düzenlemesiyle işveren 450 liralık ilave maliyetten kurtuldu. 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin işverene maliyeti 5 bin 879 lira 70 kuruş olacak.

Rakam ise bazı muhalif kesim tarafından hemen çarpıtılmaya başlandı. Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu'nu destekleyen bir politika izleyen Karar gazetesi, 4250 liraya çıkan asgari ücret üzerinden dolar hesaplaması yaparak büyük tepki çekti.

Yeniakit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu ise Manşetlerin Dili programında Karar gazetesinin bu haberini yorumladı.

Karahasanoğlu yaptığı açıklamada, "Karar gazetesi benim verdiğim rakamlar üzerinden yürümüş. Bir tablo vermişler.1974’ten başla kardeşim. Biz heralde 2016 yılında dünyaya gelmedik. Ben burada Bülent Ecevit’in başta olduğu dönemlerden bahsediyorum. Önümüzdeki dönemde asgari ücretv350 dolarlara çıkacak. Ama o zaman kimse bahsetmeyecek. Siz şimdi Ahmet Davutoğlu’nun muhalefet olduğu yılları neden gösteriyorsunuz? Mesela 1994, 1979 yıllarını da gösterin. Bunlara kendilerinin bakması lazım. Başkasının cebinden veriliyorsa eğer daha fazla neden vermiyorlar o zaman? Müftüler var bu gazetede. Şimdi diyecekler ki, 'bunun karşılığı yok. devlet, vergi indirimleri sonrası ne yapacak?’ İşte bu ahlaksızlıktır. Bu çelişkidir. İnsaflı olmalıdırlar" ifadelerini kullandı.